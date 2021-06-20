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莫德納排全球第4！新冠疫苗「廣泛度」第1名173國家採用

▲英國《BBC》統計，目前全世界使用最廣泛的疫苗分別是AZ疫苗、輝瑞疫苗和莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國《BBC》統計，目前全世界使用最廣泛的疫苗分別是AZ疫苗、輝瑞疫苗和莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-20 14:40:23

美國週六（19）宣布贈送台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，比前幾週參議員訪台時宣布的75萬劑疫苗足足多了3倍，該批疫苗預計將在下午5時抵達台灣，世界各國使用的疫苗比例也引起各界關注。英國《BBC》統計，目前最多國家使用的疫苗是AZ（Oxford/AstaZeneca）疫苗，第二多的是輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech），接著是中國國藥、莫德納、俄羅斯衛星-V、中國科興。

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根據《BBC》的數據追蹤，至英國時間6月18日，全球190個國家／地區共施打了超過25億劑疫苗，平均每100人有32.6人接種了新冠疫苗。使用的疫苗種類上，輝瑞疫苗雖然最早獲得世界衛生組織（WHO）的認可，但AZ疫苗因為便於保存的特性，成為目前使用最廣泛的一種，共173個國家／地區投入使用。

數據顯示，全世界約有200款候選疫苗正在進行相關試驗，共99個國家／地區採用輝瑞疫苗、60個國家／地區採用中國國藥（Sinopharm）疫苗、50個國家／地區採用莫德納疫苗、45個國家／地區採用衛星-V疫苗、30個國家／地區採用中國科興（Sinovac）疫苗、26個國家／地區採用嬌生（Janssen、Johnson & Johnson）疫苗，其餘的則是部分國家自行開發的新冠疫苗。

在疫苗接種量上，中國和美國施打的劑量最多，分別為9.7億劑、3.15億劑。印度接種2.6億劑、巴西接種8410萬劑、英國接種7289萬劑、德國接種6476萬劑、法國接種4646萬劑、義大利接種4443萬劑、土耳其接種3944萬劑、墨西哥接種3863萬劑。

▲（圖／翻攝自BBC）
▲英國《BBC》統計至6月18日全世界採用的疫苗種類廣泛程度。（圖／翻攝自BBC）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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