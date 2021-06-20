美國贈250萬劑莫德納疫苗將抵台　柯文哲：誠摯感謝美國

美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，即將在今（20）日下午抵達台灣。台北市長柯文哲在臉書上PO文，表示在臺灣疫苗短缺的時刻，美國向臺灣提供協助，展現了美國的價值，在此向美國朋友表達誠摯的感謝，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人。





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柯文哲在臉書上PO文，先是以英文向美國方面表達感謝之情。柯文哲表示，在疫苗緊缺的情況下，美國向台灣仁慈地提供人道主義援助，體現了美國的積極價值觀，也將促進美台之間更具建設性的互動。作為台北市市長，也代表急需疫苗的台北市民，向美國朋友們表示最深切最誠摯的謝意。





柯文哲表示，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。從今天開始，臺北市已經放寬疫苗接種年齡，只要75歲以上長者以及65歲以上的原住民朋友，歡迎大家登入臺北市的疫苗預約系統，下週就可以施打。





不過話鋒一轉，柯文哲仍舊將砲口對準中央，強調台灣現階段疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題。「疫苗分配順序要遵照簡政輕稅原則。」柯文哲說，要以最有效率的方式來達到同樣甚至更好的結果。除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，應直接用年紀來決定施打順序。





柯文哲直言，目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾。「例如第二類：中央及地方政府防疫人員，或第七類國家關鍵設施必要工作人員，到底要怎麼認定？由誰認定？」柯文哲說，每個人都自認是國家關鍵設施必要工作人員，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。





「美國疫苗到了，我們表示歡迎！」柯文哲呼籲，接下來就請中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片。



