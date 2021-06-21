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女星防疫宅在家做饅頭　粉絲捧場求訂購

▲吳申梅在居家防疫期間，動手做食物。（圖／音圓唱片提供）
▲吳申梅在居家防疫期間，動手做食物。（圖／音圓唱片提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-21 08:00:00

歌手吳申梅近來推出新專輯《天燈》，而目前因為碰上疫情第三級警戒，她的通告全暫停，商演活動初估約取消或延後近20個。她遵守家居家防疫規範，也分享最近待在家的防疫生活。

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雖然發片碰上疫情，但吳申梅依舊充滿正能量，她提到主打歌《天燈》就是不忍疫情摧殘世界而寫，祝願所有人身體健康、平安順遂，「所以在管制延長的日子裡，希望《天燈》可以陪伴大家，讓心胸開闊、趨吉避凶，由內而外，從心到身體都堅強，提升防禦力喔！」

▲吳申梅分享居家防疫生活。（圖／音圓唱片提供）
▲吳申梅分享居家防疫生活。（圖／音圓唱片提供）
吳申梅遵守防疫，完全WFH，她分享最近運動時常看國外烹飪節目，邊看邊記，隔天就躍躍欲試，洗手作羹湯，最近生平第一次學習做饅頭就上手，粉絲紛紛敲碗「點餐」，希望看她教作黑糖饅頭、南瓜饅頭，甚至還私訊她欲訂購，但吳申梅今透露將打造的是更特別的「豆漿饅頭」，「而且豆漿可是吳媽媽親手搾的喔，有機、健康又營養，請大家拭目以待喔！」

▲吳申梅分享居家防疫生活。（圖／音圓唱片提供）
▲吳申梅在家做饅頭，粉絲私訊想訂購。（圖／音圓唱片提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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