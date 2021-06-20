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東奧馬拉松游泳資格賽　王怡臻喝2個多小時海水拚戰

▲中華隊泳將王怡臻上岸後拍照留念。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲中華隊泳將王怡臻上岸後拍照留念。（圖／中華民國游泳協會提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-20 15:23:58

2021東京奧運馬拉松游泳資格賽女子組於19日當地時間下午4點（台北時間23點）在葡萄牙塞圖巴爾海邊展開，中華隊選手王怡臻最終以2小時17分27.50秒完賽，在所有參賽選手中排名第35名，無緣取得東京奧運參賽資格。

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▲中華隊泳將王怡臻上岸後拍照留念。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲中華隊泳將王怡臻上岸後拍照留念。（圖／中華民國游泳協會提供）
 

首次參加參賽的王怡臻頂著風浪，展臂賣力向前划，為了一生可能只有一次的奧運機會，奮力衝向終點，王怡臻分享比賽過程中，因為與其他國選手接觸到，手臂因此被打得很痛，也喝了很多很鹹的海水，但是仍克服困難賣力完成比賽。

經過2個多小時奮戰，上岸後的王怡臻表示，比賽中游起來很累，跟歐美選手對抗起來很辛苦，「心裡想的就是趕快游完，整個過程非常辛苦，但是很好玩。」

▲中華隊泳將王怡臻比賽畫面。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲中華隊泳將王怡臻比賽畫面。（圖／中華民國游泳協會提供）
葡萄牙的6月，每日平均氣溫在攝氏14-22度左右，海水水溫在17-20度上下；對於來自亞熱帶的中華小將來說是一種挑戰；王怡臻在這次資格賽中雖沒有取得奧運參賽資格，但是相信這次的參賽經驗，對於將來2022亞運及2024巴黎奧運都有很大的幫助。

相較於其他單項運動，教練只能在旁觀賽或是場邊言語提醒；馬拉松游泳比賽的過程中教練可以在規定區域內進行餵食補給，這是一個選手與教練同心合力完成的一場賽事；王怡臻也在教練劉曜彰協助下，完成一次次補給，順利完成兩個多小時的比賽。

▲比賽過程中，王怡臻補充水分。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲比賽過程中，王怡臻補充水分。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲比賽過程中，教練劉曜彰幫助補充水份。（圖／中華民國游泳協會提供）
▲比賽過程中，教練劉曜彰幫助補充水份。（圖／中華民國游泳協會提供）
 

這次資格賽賽事在塞圖巴爾海邊進行轉圈，游完一圈是1970公尺，共需環繞五圈後再做最後150公尺終點衝刺。女子組賽事是下午4點展開，也就是說各國選手會出發時會屬於退潮狀態，比賽到一半的時候會開始漲潮，因此增加了比賽的困難度。

結束女子組賽程，6月20日葡萄牙當地時間下午4點00分（台北時間晚間11點00分）男子組也將接續開戰，中華隊選手卓承齊、曾楷文準備拚戰。

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