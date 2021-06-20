東奧馬拉松游泳資格賽　王怡臻喝2個多小時海水拚戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
首次參加參賽的王怡臻頂著風浪，展臂賣力向前划，為了一生可能只有一次的奧運機會，奮力衝向終點，王怡臻分享比賽過程中，因為與其他國選手接觸到，手臂因此被打得很痛，也喝了很多很鹹的海水，但是仍克服困難賣力完成比賽。
經過2個多小時奮戰，上岸後的王怡臻表示，比賽中游起來很累，跟歐美選手對抗起來很辛苦，「心裡想的就是趕快游完，整個過程非常辛苦，但是很好玩。」
葡萄牙的6月，每日平均氣溫在攝氏14-22度左右，海水水溫在17-20度上下；對於來自亞熱帶的中華小將來說是一種挑戰；王怡臻在這次資格賽中雖沒有取得奧運參賽資格，但是相信這次的參賽經驗，對於將來2022亞運及2024巴黎奧運都有很大的幫助。
相較於其他單項運動，教練只能在旁觀賽或是場邊言語提醒；馬拉松游泳比賽的過程中教練可以在規定區域內進行餵食補給，這是一個選手與教練同心合力完成的一場賽事；王怡臻也在教練劉曜彰協助下，完成一次次補給，順利完成兩個多小時的比賽。
這次資格賽賽事在塞圖巴爾海邊進行轉圈，游完一圈是1970公尺，共需環繞五圈後再做最後150公尺終點衝刺。女子組賽事是下午4點展開，也就是說各國選手會出發時會屬於退潮狀態，比賽到一半的時候會開始漲潮，因此增加了比賽的困難度。
結束女子組賽程，6月20日葡萄牙當地時間下午4點00分（台北時間晚間11點00分）男子組也將接續開戰，中華隊選手卓承齊、曾楷文準備拚戰。