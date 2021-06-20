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施打新冠疫苗後「2大禁忌」曝光！醫警告：24小時是關鍵

▲重症醫師黃軒表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲重症醫師黃軒表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 15:42:35

近日確診數逐漸下降，新冠肺炎（COVID-19）本土疫情似乎有稍稍趨緩跡象，不過全台於15日大規模接種疫苗後，陸續傳出多位長者、民眾猝死，引發民眾恐慌，甚至還出現緩打潮；對此，重症醫師黃軒就表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。

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醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文，表示在接種疫苗後「不要運動」，在接種疫苗後的頭24小時內，不要進行任何運動，這不是代表運動可能損害您或疫苗反應，而是基於「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」，若感覺一切良好，則可以在第一天或第二天嘗試運動，但仍提醒可能會容易疲憊或是力不如前，「這些都是提醒你得馬上休息的訊號」，而不是一定要等到發燒、發冷等強烈副作用出來才停止運動。

另外，「接種疫苗後可以立即喝酒嗎」？黃軒指出，專家們仍建議在接種疫苗後的前24至48小時內，「不建議喝太多酒」，尤其是易宿醉或酒醒後會出現頭痛、其他症狀的人，更不適合，因為大量的酒精會導致脫水，從而導致頭痛（可能引發偏頭痛）以及肌肉或關節疼痛。由於所有這些症狀，都可能是疫苗的副作用，「尤其是如果宿醉了，會錯過一些副作用救治的時間，這是得不償失的行為」。

▲重症醫師黃軒就表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（圖／美聯社／達志影像）
▲重症醫師黃軒表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（圖／美聯社／達志影像）
至於「接種疫苗後，能否再接種另一種疫苗」，黃軒則說，目前Covid-19疫苗，尚未與任何共同疫苗一起進行測試過，因此，尚無有關在Covid-19疫苗中或之後立即接受另一種疫苗會影響其有效性或副作用的科學數據。不過，醫師們仍建議，在兩種劑量的Covid-19疫苗注射後，將任何可選或非必需的疫苗，可延後在Covid-19疫苗注射後，至少兩週以後，這些包括例如：流感疫苗，Tdap（破傷風-白喉-百日咳），肺炎疫苗或皰疹疫苗。

那在接種疫苗前，「應該避免使用任何藥物嗎」？黃軒表示，美國CDC不建議在接種疫苗「之前」服用任何退燒止痛藥，以防止延誤了真實的發燒，頭痛問題。因為科學證據顯示，這麼做會使身體免疫反應，反而減弱的，「基本上，在接種疫苗後如果發燒、頭痛，再服用止痛藥／退燒藥，也不遲，也不會對免疫反應產生負面抑制的影響」。

而中央流行疫情指揮中心（18）日表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論。指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心指揮官陳時中指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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