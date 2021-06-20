施打新冠疫苗後「2大禁忌」曝光！醫警告：24小時是關鍵

近日確診數逐漸下降，新冠肺炎（COVID-19）本土疫情似乎有稍稍趨緩跡象，不過全台於15日大規模接種疫苗後，陸續傳出多位長者、民眾猝死，引發民眾恐慌，甚至還出現緩打潮；對此，重症醫師黃軒就表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。





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醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文，表示在接種疫苗後「不要運動」，在接種疫苗後的頭24小時內，不要進行任何運動，這不是代表運動可能損害您或疫苗反應，而是基於「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」，若感覺一切良好，則可以在第一天或第二天嘗試運動，但仍提醒可能會容易疲憊或是力不如前，「這些都是提醒你得馬上休息的訊號」，而不是一定要等到發燒、發冷等強烈副作用出來才停止運動。





另外，「接種疫苗後可以立即喝酒嗎」？黃軒指出，專家們仍建議在接種疫苗後的前24至48小時內，「不建議喝太多酒」，尤其是易宿醉或酒醒後會出現頭痛、其他症狀的人，更不適合，因為大量的酒精會導致脫水，從而導致頭痛（可能引發偏頭痛）以及肌肉或關節疼痛。由於所有這些症狀，都可能是疫苗的副作用，「尤其是如果宿醉了，會錯過一些副作用救治的時間，這是得不償失的行為」。





▲重症醫師黃軒表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（圖／美聯社／達志影像）

那在接種疫苗前，「應該避免使用任何藥物嗎」？黃軒表示，美國CDC不建議在接種疫苗「之前」服用任何退燒止痛藥，以防止延誤了真實的發燒，頭痛問題。因為科學證據顯示，這麼做會使身體免疫反應，反而減弱的，「基本上，在接種疫苗後如果發燒、頭痛，再服用止痛藥／退燒藥，也不遲，也不會對免疫反應產生負面抑制的影響」。





而中央流行疫情指揮中心（18）日表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論。指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心指揮官陳時中指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。（編輯：郭佩蓉）



