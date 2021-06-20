台中20日增6例確診足跡　均為自由小火鍋家庭群聚

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案14067為東區15歲男性，案13994的兒子，高一新生。6月7日曾至清原芋圓大里大明店購物，13日開始出現不適症狀但未就醫，19日因母親確診匡列為接觸者並採檢確診。
案14068為東區34歲女性，案13994的妹妹，負責管理「自由小火鍋」團購粉絲團。6月17日曾至鄰居家聊天，18日曾至全聯十甲店購物，19日開始出現不適症狀並因姊姊確診匡列為接觸者，同日採檢確診，初步已匡列同住家人1人及鄰居2人。
案14069為東區3歲女童，案13994的外甥女、案14068的女兒。6月17日曾與母親一起至鄰居家，18日曾至全聯十甲店，19日因阿姨確診匡列為接觸者並採檢確診，確診前無症狀。
案14070為東區32歲男性，案13994的弟弟，同樣在家族經營的「自由小火鍋」店內工作。6月16日、18日曾至全聯台中樂業店購物，17日曾至內政部移民署中區事務大隊洽公，並至新光黃昏市場購物，19日開始出現不適症狀，當日因姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增1名叔叔為接觸者。
案14071為大里區23歲緬甸籍女性華僑，案14070的女友，平日也在「自由小火鍋」店內幫忙，近期無旅遊史。6月17日曾至內政部移民署中區事務大隊辦理居留延期，18日開始出現不適症狀並自行服藥未就醫，19日因男友姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增匡列1名內政部移民署中區事務大隊工作人員為接觸者。
此外，另已掌握2例確診尚未有全國案號，一例為大里區8歲女童、案13994的外甥女，可傳染期無公共場域活動史，6月17日跟媽媽回外婆家，6月18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。另一例為大里區9歲男童、案13994的外甥、上案的哥哥，6月17日、18日曾回外婆家，18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。