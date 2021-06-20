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台中20日增6例確診足跡　均為自由小火鍋家庭群聚

▲台中（20）日新增6例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.6.20)
▲台中（20）日新增6例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.6.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-20 15:43:01

台中市今（20）日新增6例本土確診，均為昨日公布的東區家族自營小火鍋店相關親友，市府另已掌握2例確診尚未有全國案號，同為家族成員，相關接觸者均、足跡也同步清消。為防堵疫情擴散，市長盧秀燕拍板今日加開國軍台中總醫院、大里仁愛醫院兩處篩檢站，儘速提供周邊里鄰快篩，同時再次呼籲市民落實「家庭防疫新生活運動」，共同守護家人健康。

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台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，案14066為東區44歲男性，昨日確診者案13994的先生，同樣在家族經營的「自由小火鍋」工作。5月20日後因店休未營業，多數時間在家，6月12日曾與妻子至店內一樓協助網購交貨，當日並至全聯台中樂業店購物，13日曾至全聯十甲店購物，15日開始出現不適症狀，18日因太太確診匡列為接觸者，19日採檢確診，部分行程因遺忘已申請手機軌跡及警政協尋。

案14067為東區15歲男性，案13994的兒子，高一新生。6月7日曾至清原芋圓大里大明店購物，13日開始出現不適症狀但未就醫，19日因母親確診匡列為接觸者並採檢確診。

案14068為東區34歲女性，案13994的妹妹，負責管理「自由小火鍋」團購粉絲團。6月17日曾至鄰居家聊天，18日曾至全聯十甲店購物，19日開始出現不適症狀並因姊姊確診匡列為接觸者，同日採檢確診，初步已匡列同住家人1人及鄰居2人。

案14069為東區3歲女童，案13994的外甥女、案14068的女兒。6月17日曾與母親一起至鄰居家，18日曾至全聯十甲店，19日因阿姨確診匡列為接觸者並採檢確診，確診前無症狀。

案14070為東區32歲男性，案13994的弟弟，同樣在家族經營的「自由小火鍋」店內工作。6月16日、18日曾至全聯台中樂業店購物，17日曾至內政部移民署中區事務大隊洽公，並至新光黃昏市場購物，19日開始出現不適症狀，當日因姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增1名叔叔為接觸者。

案14071為大里區23歲緬甸籍女性華僑，案14070的女友，平日也在「自由小火鍋」店內幫忙，近期無旅遊史。6月17日曾至內政部移民署中區事務大隊辦理居留延期，18日開始出現不適症狀並自行服藥未就醫，19日因男友姊姊確診匡列為接觸者並採檢確診，新增匡列1名內政部移民署中區事務大隊工作人員為接觸者。

此外，另已掌握2例確診尚未有全國案號，一例為大里區8歲女童、案13994的外甥女，可傳染期無公共場域活動史，6月17日跟媽媽回外婆家，6月18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。另一例為大里區9歲男童、案13994的外甥、上案的哥哥，6月17日、18日曾回外婆家，18日因阿姨確診匡列為接觸者，19日採檢確診，確診前無症狀。

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