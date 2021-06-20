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名家論壇》曾建元／拒絕違反運動家精神的北京冬奧

▲中國將於2022年舉辦冬季奧運，然而近期因為新疆香港人權議題、南海與台海局勢，許多國家出面呼籲聯合抵制北京冬奧。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國將於2022年舉辦冬季奧運，然而近期因為新疆香港人權議題、南海與台海局勢，許多國家出面呼籲聯合抵制北京冬奧。（圖／美聯社／達志影像）

文/曾建元

2021-06-20 16:31:40

第二十四屆冬季奧林匹克運動會，將於2022年2月4日至20日在中華人民共和國首都北京市舉行。奧林匹克運動會是《奧林匹克憲章》奧林匹克主義的體現，奧林匹克主義的目標在於造福人類和諧發展，以促進有關保護人性尊嚴的和平社會。

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1936年第十一屆夏季奧運會在德國柏林舉辦，當時德國正由希特勒（Adolf Hitler）主政，展開法西斯主義和納粹種族主義的極權統治，對內鎮壓異議者，歧視猶太人，並且對向外拓展雅利安人的安全國界蠢蠢欲動。當時國際社會即有抵制柏林奧運之倡議，但最終運動自主性和綏靖政策的天真幻想，讓柏林奧運成為當時空前最多國家參加的奧運，助長了希特勒的氣焰，變相鼓舞德軍於三年後入侵波蘭，全面掀起第二次世界大戰，人類和平社會的理想完全幻滅。

如今面對建黨一百年的中國共產黨黨國，人類社會又面臨了柏林奧運同樣的兩難情境。因為這個黨國也正在開展法西斯主義和大漢族主義的電子極權主義統治，無時無刻不在挑戰國際秩序和普世價值，隱匿新型冠狀病毒肺炎疫情導致全球擴散，以反極端主義為由迫害維吾爾穆斯林宗教文化、愛國者治港原則沒收了香港的高度自治和人權法治，還有經年累月對臺灣和南海的軍事威脅，在這種情況下舉辦的北京冬奧，會不會成為中華人民共和國大國崛起後向外尋求安全國界的序曲？美國的交往政策正在改弦易轍，而面對一個漠視憲政民主、人性尊嚴的政權，運動自主性仍是個值得維護的原則嗎？

我們了解大多數善良的中國人民歡欣期待迎接北京冬奧的心情，友誼、團結和公平競爭是掌握人類如何行使體育運動權利、參與競賽的基本精神，我們盼望看見在舉辦奧運會賽事場地以外的主辦國土地上，也是一個服膺奧林匹克主義和擁抱奧林匹克精神的世界，作為關心華人民主一體發展的臺灣和香港公民團體的一員。

在面對中國一黨專政和社會控制變本加厲、香港雙普選運動遭到撲滅，以及中華人民共和國在國際社會以及兩岸關係上對中華民國臺灣的無情打壓和霸凌，我們在感情上實在難以分享中華人民共和國主辦北京冬奧的光榮感。當主辦奧運的國家是一個在政治發展和政黨競爭上最沒有公平競爭的運動家精神、對公民社會參與公共治理和少數民族名副其實的區域自治深深敵視而不存在和諧發展環境的國家，不是對於奧林匹克主義最大的諷刺和破壞嗎？

我們真心呼籲中華人民共和國當局，把北京奧運當成漢城奧運一般國家新生政治與社會和解的慶典來辦，而不要在歷史上留下與柏林奧運一般的臭名。接下來的時間，我們會持續關切中華人民共和國的表現。

●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com

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