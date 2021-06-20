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250萬劑莫德納落地　陳其邁謝美國朋友

▲高雄市長陳其邁感謝美國朋友在台灣最需要疫苗的時候伸予援手。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁感謝美國朋友在台灣最需要疫苗的時候伸予援手。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-20 16:54:57｜2021-06-20 16:56:39

今（20）日載送250萬劑莫德納疫苗的華航CI5168專機在今日下午4點31分順利降落在台灣桃園機場，高雄市長陳其邁在防疫記者會上也特別感謝美方能夠在台灣最需要疫苗的時候伸予援手，他代表高雄市跟美方表達感謝，陳其邁並表示，台美關係在蔡英文總統主政之後，有非常大實質進展，AIT酈英傑處長常講一句話「真朋友真進展」，此次患難見真情，真的非常謝謝美國朋友。

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▲美援250萬劑莫德納疫苗正式抵台（圖/翻攝flightradar24網站）
▲美援250萬劑莫德納疫苗正式抵台（圖／翻攝flightradar24網站）
陳其邁說，在他的工作經驗中，不論是在行政院擔任副院長，或是擔任高雄市長之後，跟AIT處長酈英傑都有過幾次交談，去年三月仍在行政院服務時，美方疫情嚴峻，跟美方也多次就科技、防疫、疫苗合作、藥物、口罩等進行討論，當時台灣疫情相對單純，美方需要的時候，台灣也給予大力協助，蔡英文總統和蘇貞昌院長當時也都下令，在我們能力範圍內儘量幫助其他國家。

陳其邁認為，台美友誼從這次250萬劑疫苗就可看的出來，原本是75萬劑，最後超乎預期增加到250萬劑，真的是非常非常感動，台美之間真正的交情，在蔡英文總統主政之後有非常大實質進展，這次250萬劑莫德納疫苗能夠很快送到台灣來，再一次證明，台灣跟美方不只是在安全，和經濟上的戰略性夥伴關係之外，促進人類健康，促進兩國人民福祉更是有患難般的兄弟情誼，AIT酈英傑處長口中常講一句話「真朋友真進展」，這次是患難見真情，真的非常謝謝美國朋友。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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