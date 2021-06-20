250萬劑莫德納落地　陳其邁謝美國朋友

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陳其邁說，在他的工作經驗中，不論是在行政院擔任副院長，或是擔任高雄市長之後，跟AIT處長酈英傑都有過幾次交談，去年三月仍在行政院服務時，美方疫情嚴峻，跟美方也多次就科技、防疫、疫苗合作、藥物、口罩等進行討論，當時台灣疫情相對單純，美方需要的時候，台灣也給予大力協助，蔡英文總統和蘇貞昌院長當時也都下令，在我們能力範圍內儘量幫助其他國家。
陳其邁認為，台美友誼從這次250萬劑疫苗就可看的出來，原本是75萬劑，最後超乎預期增加到250萬劑，真的是非常非常感動，台美之間真正的交情，在蔡英文總統主政之後有非常大實質進展，這次250萬劑莫德納疫苗能夠很快送到台灣來，再一次證明，台灣跟美方不只是在安全，和經濟上的戰略性夥伴關係之外，促進人類健康，促進兩國人民福祉更是有患難般的兄弟情誼，AIT酈英傑處長口中常講一句話「真朋友真進展」，這次是患難見真情，真的非常謝謝美國朋友。
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