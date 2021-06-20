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辦婚宴省過頭？親友開車10公里「蹲路邊」嗑麵　全場臉綠

▲大陸有對新人結婚不擺宴席，沒想到竟在路邊煮一大鍋麵，請遠道而來的親友享用。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲大陸有對新人結婚不擺宴席，沒想到竟在路邊煮一大鍋麵，請遠道而來的親友享用。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 17:09:12

結婚是人生中的大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅。不過，大陸有一對新婚夫妻就用完全不一樣的方式，他們不但不擺設宴席，還讓親友們站在太陽底下吃麵，獨特的方式讓網友們直呼「不浪費跟小氣是兩回事」。

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根據《沸點新聞》報導，大陸河北石家莊有一對新人要舉辦婚禮，但他們的婚禮卻不擺設宴席，反而在路邊煮了一大鍋的麵，並替遠來的賓客、親友盛一碗。只見這對新人也沒有準備任何的椅子，於是他們只好手拿著一碗麵、頂著大太陽，各自找位置站著或蹲著。

▲其中一名親友透露，自己當天開車開了幾十公里赴宴，雖然是這種形式，但還能接受。（圖／翻攝自《沸點新聞》微博
▲其中一名親友透露，自己當天開車開了幾十公里赴宴，雖然是這種形式，但還能接受。（圖／翻攝自《沸點新聞》微博 ）
其中一位親友透露，這對新人是旅行結婚，才會選擇簡單操辦婚禮，而他自己當天開車開了幾十公里赴宴，雖然是第一次看到這種婚宴，但他認為請大家吃傳統的麵食，不鋪張也不浪費，每個人還都能吃得飽，所以覺得可以接受，最後甚至說「吃這個東西比吃席還好呢」。

貼文曝光後，網友們卻不認同這種宴客方式，「那位開車幾十公里赴宴的親友也只能這麼說了，不然說什麼」、「連桌子都沒有嗎？待客之道在哪裡呢？」、「所以人家開車幾十公里來赴宴，你們就讓人蹲路邊吃一碗麵？」、「就算不擺宴席，吃一頓麵也能做到讓人舒服啊，杯盤放在地上，賓客還要彎腰屈膝去拿」、「不浪費跟小氣是兩回事」、「連桌子、椅子都不擺，也太沒禮貌了吧」。（編輯：許智超）

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