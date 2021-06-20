施打疫苗不用太挑選　陳其邁：拜託長輩要趕快施打疫苗

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陳其邁也強調，高雄持續進行社區監控，例如基層診所或23家專責醫院凡住院時都要核酸檢測PCR或對企業、漁工1萬5000多名的快篩全都是零，顯示社區風險很低。
針對目前高雄疫情趨緩，是否降級的標準為何，是否對市場分流措施解禁？陳其邁表示，要降級、解禁有兩個重要指標，一是確診病例數能降到每日100例以下，若未來連續六天都在100例以下，代表全國疫情整體獲得好的控制；另外是雙北疫情都能找到感染源，這也是高雄一開始做精準疫調、擴大匡列與隔離的主要目的，這樣才不會擔心感染源在社區流竄。所以要看雙北地區感染源狀況，若還是找不到，代表在社區還是流行階段，還是有社區傳播風險，市府會注意與密切觀察。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，美國疫苗施打劑佔總人口比例為94.5％，施打兩劑為44.39％，至少施打一劑比例為52.71％。他以美國今年1月21日全面施打三大疫苗以來，住院人口在各年齡層皆明顯下降，65歲以上疫苗注射率84.7％。大於80歲的長者死亡率也明顯下降。以美國經驗來看，疫苗注射真的是「利大於弊」，真的建議台灣的長輩施打疫苗。
衛生局簡任技正潘炤穎也坦言，18至19日這兩天確實有接種意願低落情形，今天上午應接種6,610，實際接種1,147，比例僅22%，預估全日約在三、四成，與昨天差不多。
另外，今天上午在鳳山及巨蛋站也發生港埠輪船人員到場卻未能施打狀況。潘炤穎強調，港埠人員是輪船公會造冊後提交航港局核定，轉疾管署交衛生局，衛生局會以簡訊通知接種時間與地點，今天到場人員非核定名冊人員，疑是輪船公司傳遞訊息誤解，會另外安排施打日期。
潘炤穎也再次澄清疫苗接種類別，他強調，接種現場有什麼疫苗，就打什麼疫苗。除非有特別禁忌症，否則不會挑選。目前莫德納依照CDC規定，只能用在一至三類施打對象。
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