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施打疫苗不用太挑選　陳其邁：拜託長輩要趕快施打疫苗

▲高雄市長陳其邁在記者會上再次拜託高風險民眾與長輩要趕快施打疫苗，打哪種疫苗對所有人來講都是一樣，不用太挑選。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁在記者會上再次拜託高風險民眾與長輩要趕快施打疫苗，打哪種疫苗對所有人來講都是一樣，不用太挑選。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-20 17:12:50｜2021-06-20 17:15:14

高雄市今（20）日持續０確診，市長陳其邁在記者會上再次拜託高風險民眾與長輩要趕快施打疫苗，不管是莫德納還是AZ都可以降低疾病致死率，如果有在看記者會的話，拜託長輩出來打疫苗，這兩種疫苗都差不多，不用太挑選，都有高達95%以上可以預防重症。他也強調，疫苗最重要的就是感染了不會重症，打哪種疫苗對所有人來講都是一樣，大家有收到通知書拜託帶長輩去施打疫苗。

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▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文以美國經驗來看，疫苗注射真的是「利大於弊」，他真的建議台灣的長輩施打疫苗。（圖／高市府提供）
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文以美國經驗來看，疫苗注射真的是「利大於弊」，他真的建議台灣的長輩施打疫苗。（圖／高市府提供）
陳其邁也強調，高雄持續進行社區監控，例如基層診所或23家專責醫院凡住院時都要核酸檢測PCR或對企業、漁工1萬5000多名的快篩全都是零，顯示社區風險很低。

針對目前高雄疫情趨緩，是否降級的標準為何，是否對市場分流措施解禁？陳其邁表示，要降級、解禁有兩個重要指標，一是確診病例數能降到每日100例以下，若未來連續六天都在100例以下，代表全國疫情整體獲得好的控制；另外是雙北疫情都能找到感染源，這也是高雄一開始做精準疫調、擴大匡列與隔離的主要目的，這樣才不會擔心感染源在社區流竄。所以要看雙北地區感染源狀況，若還是找不到，代表在社區還是流行階段，還是有社區傳播風險，市府會注意與密切觀察。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，美國疫苗施打劑佔總人口比例為94.5％，施打兩劑為44.39％，至少施打一劑比例為52.71％。他以美國今年1月21日全面施打三大疫苗以來，住院人口在各年齡層皆明顯下降，65歲以上疫苗注射率84.7％。大於80歲的長者死亡率也明顯下降。以美國經驗來看，疫苗注射真的是「利大於弊」，真的建議台灣的長輩施打疫苗。

▲▲衛生局簡任技正潘炤穎也坦言接種現場有什麼疫苗，就打什麼疫苗，目前莫德納依照CDC規定，只能用在一至三類施打對象。（圖／高市府提供）
▲衛生局簡任技正潘炤穎也強調接種現場有什麼疫苗，就打什麼疫苗，目前莫德納依照CDC規定，只能用在一至三類施打對象。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也坦言，18至19日這兩天確實有接種意願低落情形，今天上午應接種6,610，實際接種1,147，比例僅22%，預估全日約在三、四成，與昨天差不多。

另外，今天上午在鳳山及巨蛋站也發生港埠輪船人員到場卻未能施打狀況。潘炤穎強調，港埠人員是輪船公會造冊後提交航港局核定，轉疾管署交衛生局，衛生局會以簡訊通知接種時間與地點，今天到場人員非核定名冊人員，疑是輪船公司傳遞訊息誤解，會另外安排施打日期。

潘炤穎也再次澄清疫苗接種類別，他強調，接種現場有什麼疫苗，就打什麼疫苗。除非有特別禁忌症，否則不會挑選。目前莫德納依照CDC規定，只能用在一至三類施打對象。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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