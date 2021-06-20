英國逾80％成年人已接種首劑疫苗　確診病例仍連3天破萬

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過去28天，英國發現了約3.8萬例Delta變種病毒感染者，政府認為，這類傳播力更強的病毒可能已經開始主導第三波疫情。英國是世界上疫苗接種率最高的國家之一，然而專家認為就是因為如此，民眾放下了戒心，英國與周遭的旅行往來也大幅增加，公共衛生部門（PHE）統計，至少有500例變種病毒確診案例來自境外移入。
英國非營利組織維康桑格研究所（Sanger Institute）巴瑞特（Jeffrey Barrett）博士透過新冠病毒檢測樣本推測，上述有關變種病毒的數據應該上看1000例。而且現在變種病毒的傳播方式很不規則，要防範疫情擴散，管制出入境可能是最有效的方法。巴瑞特說，「5個感染變種病毒的人入境可能還好，但500個人入境，讓超級傳播者出現的風險大幅提升。」
除了交通往來導致病毒傳播，Delta剛好在冬季時擴散可能也是導致疫情快速升溫的原因之一，冬天人們更輕向待在密閉的室內。有些專家認為，部分國家可能如英國正在與棘手的變種病毒對抗。然而4月份有4.2萬人在印度－英國間旅行，英國直到4月23日才宣布將印度列入紅色名單，要求入境者在飯店進行隔離。
聖安德魯斯大學傳染病學家希維克（Muge Cevik）指出，美國因為地理關係，與印度直接交流的次數較小，但不是完全沒有，美國未來幾週仍可能因Delta變種病毒疫情上升。除了美國，疫苗接種率較低的國家要更加小心，Delta變種病毒很可能成為全世界傳播最廣泛的病毒株。雖然英國的疫情令人擔憂，但希維克強調，接種疫苗仍然是結束疫情大流行最重要的方法。
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