視察輕軌大順一路圍籬架設　林欽榮：降低交通衝擊

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一、利用6/19-6/20兩天較無上下班通勤車流的期間，按照街廓圍設圍籬計畫，一次完成圍籬的架設。
二、塗銷沿線路側停車格及協調富邦開發基地大順路段(龍文街~博愛路)退縮4米空間，以增加輕軌工區北側混合車道寬度，不影響既有車道使用。
三、應用智慧科技透過CCTV掌控車流動態、時相號誌控制，並於尖峰時段各重要路口佈設警義交人員等交通配套措施，即時解決施工路段交通狀況。
四、請區公所及相關里辦公處協助敦親睦鄰並即時收集民眾意見，以利機動調整。
交通局表示，依據大數據統計目前大順路段(龍勝路-博愛路)施工段車流量已減少約30%，顯示出用路人的智慧駕駛行為及市府交通配套措施改道宣導已見成效。為維護用路人安全，仍請民眾事先留意施工資訊，行經此施工路段務必降低行車速度、注意行車安全，並建議用路人多利用鄰近東西向替代道路（大中路、新莊一路、明誠路、同盟路、十全路、九如路），南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），提早改道，以疏解大順路段之車流。
林欽榮進一步表示施工團隊今天將完成圍籬架設，明日週一通勤首日，已要求市府團隊持續監控尖峰時段車流資料，隨時動態檢討道路管理措施，請用路人多多留意及注意行車安全，雖是在疫情期間市府也會全力推動工程，不辜負市民朋友們的期盼。
捷運局表示隨著工程推進展開，大順路工區沿線將取消路邊兩側汽、機車停車格位。若有停車需求可停至合法路外替代停車場（如東一裕國停車場、景新龍德停車場、龍華國小停車場、龍德路118巷停車場、八卦漁村停車場、大順龍文停車場、Times高雄博愛大順停車場），機車則可停放至橫向道路新劃設之機車格位。架設圍籬前會透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組等)傳播讓市民知道施工訊息。