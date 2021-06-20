美贈250萬劑疫苗　蔡英文：由衷感謝、暫緩台灣燃眉之急

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蔡英文說，她很感謝美日政府理解台灣的困難，願意及時伸出援手，給台灣最多的資源。記得疫情爆發之初，台灣快速穩定口罩供應，並隨即援助急須口罩的國家，當時國內有些不同的意見，但蔡英文認為「a friend in need is a friend indeed」也就是患難見真情，現在台灣遭遇困難的時候，台灣的好朋友也伸出援手，這正是患難見真情的展現，尤其美日目前也都為遏制疫情努力，不過他們仍然願意協助台灣。
蔡英文指出，加上今天抵達的250萬劑，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗，可以說部分緩解了燃眉之急，但政府不會因此鬆懈，她和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的是，繼續來努力，確保已洽購的疫苗如期到貨。
另外，蔡英文提到，近期有很多假訊息、不實言論在流傳，不論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對中央流行疫情指揮中心（CDC）信任的說法，都製造社會的不安情緒，朋友吵架、家人反目、退框退群，相信是很多人最近都有的經驗，蔡英文提醒，家人朋友難免都有意見不合，但病毒才是真正的敵人，病毒沒有政治傾向，不會跟我們吵假，可是當我們稍有疏忽，就可能傷害身邊親愛的人。吵架退框無助於防疫，相信專業、科學、指引，才能在疫情蔓延的時候守護心愛的人。
蔡英文也呼籲，已經在接種順位裡，但還沒接種的民眾，敢快去接種疫苗，也想告訴順位稍晚的朋友，政府正全力確保預定的疫苗能如期到位，先前交貨落後的也可以趕上進度，請大家能夠理解和諒解；蔡英文說，這幾天她也觀察到，路上的人車比警戒剛開的始時多了不少，她理解長期的警戒確實讓大家很疲憊，疫情雖然稍微減緩，但情勢仍然嚴峻，還是要拜託大民眾不要鬆懈，才能夠度過眼前的難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。