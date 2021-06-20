感謝美國贈250萬劑疫苗救援！圓山大飯店三字點燈

美國政府捐贈台灣的250萬劑Moderna COVID-19疫苗，已經順利抵台並於完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。為了感謝美方的支持，圓山大飯店也特別點燈致謝。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-20 19:38:57｜2021-06-20 20:00:54
圓山大飯店表示：「美國的疫苗來了！超乎預期的一臂之力，感動了無數的國人！今天圓山的同事用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持，也表達台灣人內心深處最深的感恩！這是人類跨越國界的博愛精神，也是台灣每一位國民長期努力的結果！台灣被看見了！」
圓山大飯店強調，台灣被看見，是因為「同島一命」，不是從疫情開始，而是一直以來，在這塊土地上的每一個人，大家一起打拼，不分族群與出身，不管立場與價值，大家一起創造出來的成果！
另外，用「A❤T」點燈，代表 America 、Love 、Taiwan，也指美國愛台灣、支持台灣的意思。
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