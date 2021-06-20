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感謝美國贈250萬劑疫苗救援！圓山大飯店三字點燈

▲圓山大飯店今（20）天用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持。（圖／飯店業者提供）
▲圓山大飯店今（20）天用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持。（圖／飯店業者提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 19:38:57｜2021-06-20 20:00:54

美國政府捐贈台灣的250萬劑Moderna COVID-19疫苗，已經順利抵台並於完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。為了感謝美方的支持，圓山大飯店也特別點燈致謝。

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圓山大飯店表示：「美國的疫苗來了！超乎預期的一臂之力，感動了無數的國人！今天圓山的同事用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持，也表達台灣人內心深處最深的感恩！這是人類跨越國界的博愛精神，也是台灣每一位國民長期努力的結果！台灣被看見了！」

圓山大飯店強調，台灣被看見，是因為「同島一命」，不是從疫情開始，而是一直以來，在這塊土地上的每一個人，大家一起打拼，不分族群與出身，不管立場與價值，大家一起創造出來的成果！

另外，用「A❤T」點燈，代表 America 、Love 、Taiwan，也指美國愛台灣、支持台灣的意思。

▲圓山大飯店今（20）天用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持。（圖／飯店業者提供）
▲圓山大飯店今（20）天用「A❤T」點燈，呈現出美國對台灣的愛與支持。（圖／飯店業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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