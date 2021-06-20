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80歲也能買疫苗險了　和泰產險放寬投保年齡上限

▲80歲也能買疫苗險了，和泰產險放寬投保年齡限制。（示意圖／資料照，市政府提供）
▲80歲也能買疫苗險了，和泰產險放寬投保年齡限制。（示意圖／資料照，市政府提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-20 18:36:37｜2021-06-20 18:44:58

各縣市疫苗接種計畫如火如荼地展開，不論是自購或友邦捐贈的疫苗已陸續到位，為嚴峻的疫情帶來曙光，施打年齡層亦可望逐步開放，但因近來陸續傳出長者施打疫苗後產生不良事件，甚至猝死的個案，讓部分長者也有所顧慮，而目前市面上銷售的4張疫苗險保單，也都有投保年齡限制，最高只到75歲。不過，和泰產險今（20）日宣布，即日起把疫苗險及法定傳染病保障綜合保險的投保年齡放寬至80歲，只是網路投保系統仍待調整，暫時採線下投保，預計自21日起都可以上線投保。

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根據指揮中心資料顯示，國內疫情從去年至今確診者年齡層偏高，超過3成是60歲以上，而且75歲以上的確診者死亡比率更是超過22%，近日雖發病日流行曲線已漸趨緩，但長者的染疫風險仍不可忽視，因此接種新冠肺炎疫苗，除了保障個人免於罹病，亦可降低併發重症及死亡機率，更可建立群體的免疫力，預防病毒傳播，整體考量仍是建議符合疫苗接種順序的民眾，依照通知前往接種疫苗。

不過，指揮中心公布最新統計，6月19日新增18名施打新冠肺炎疫苗後死亡案例，而且都在接種後4日內發生，其中15例為75歲以上長者，死亡個案大多數為高齡且有慢性疾病，而指累計指揮中心已收到67例接種AZ疫苗後死亡的報告。

也因為疫情升溫及疫苗開打，防疫保單及疫苗險也熱賣，根據金管會保險局統計，至6月16日為止，產險業共承保674萬件防疫保單，保費收入達38.72億元，已理賠3522件，理賠總額2.72億元，其中今年熱賣的台灣產物防疫神單，就理賠2429件，占所有防疫保單理賠件的近7成，理賠金額有2.4億元，占比更高達8成8。

而目前國內有4家產險業者推出防疫險，包括富邦產險、安達產險、兆豐產險及和泰產險，根據保險局統計，目前累計承保件數達56.2萬件，較5月底大增25.3萬件，保費收入1.61億元，理賠件數僅有2件，理賠金額1.1萬元。

值得注意的是，目前除富邦產險之外，其餘3家都有給付身故喪葬費用保險金，各公司疫苗險也有承保年齡限制，像富邦產險為3歲以上至75歲，安達產險為16歲至70歲，兆豐產險為15歲至75歲，和泰產險則為20歲至65歲。

不過，和泰產險今日宣布，即日起將疫苗險及法定傳染病保障綜合保險投保年齡放寬至80歲，專案內容包含疫苗接種後，出現不良事件的保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置的保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等，投保不分性別、不限職業類別。

▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心20日宣布新增107例本土個案，死亡個案數11例。（圖／NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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