80歲也能買疫苗險了　和泰產險放寬投保年齡上限

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不過，指揮中心公布最新統計，6月19日新增18名施打新冠肺炎疫苗後死亡案例，而且都在接種後4日內發生，其中15例為75歲以上長者，死亡個案大多數為高齡且有慢性疾病，而指累計指揮中心已收到67例接種AZ疫苗後死亡的報告。
也因為疫情升溫及疫苗開打，防疫保單及疫苗險也熱賣，根據金管會保險局統計，至6月16日為止，產險業共承保674萬件防疫保單，保費收入達38.72億元，已理賠3522件，理賠總額2.72億元，其中今年熱賣的台灣產物防疫神單，就理賠2429件，占所有防疫保單理賠件的近7成，理賠金額有2.4億元，占比更高達8成8。
而目前國內有4家產險業者推出防疫險，包括富邦產險、安達產險、兆豐產險及和泰產險，根據保險局統計，目前累計承保件數達56.2萬件，較5月底大增25.3萬件，保費收入1.61億元，理賠件數僅有2件，理賠金額1.1萬元。
值得注意的是，目前除富邦產險之外，其餘3家都有給付身故喪葬費用保險金，各公司疫苗險也有承保年齡限制，像富邦產險為3歲以上至75歲，安達產險為16歲至70歲，兆豐產險為15歲至75歲，和泰產險則為20歲至65歲。
不過，和泰產險今日宣布，即日起將疫苗險及法定傳染病保障綜合保險投保年齡放寬至80歲，專案內容包含疫苗接種後，出現不良事件的保障，如住院日額保險金、加護病房日額保險金、出院慰問金、喪葬費用補償等，也包含因法定傳染病須接受治療，以及受衛生主管機關隔離處置的保障，如確診補償保險金、住院日額保險金、負壓隔離病房或加護病房保險金、隔離費用補償等，投保不分性別、不限職業類別。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。