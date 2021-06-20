影／疫苗抵台　AIT：不會忘記台灣救過多少美國人性命

美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，在今（20）日下午4時30分左右抵達台灣。而在疫苗順利抵達後，美國在台協會（AIT）也隨即發表聲明，表示很高興能促成這250萬劑疫苗捐贈與運抵，並強調美國不會忘記，台灣先前的醫療援助拯救了多少美國人的性命。





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AIT表示，很高興能夠促成並宣布美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗順利抵達台灣。如同印太地區的許多地方，台灣近來也面臨新冠疫情急遽升溫的狀況，美國深知台灣此時此刻迫切需要疫苗的援助。本次疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是重要的安全夥伴。台灣應對全球疫情的策略體現了民主價值和民主治理程序的韌性，台灣在世界各地慷慨捐贈醫療資源，也彰顯了其協助全球社會解決全球挑戰的角色。





AIT強調，美國不會忘記台灣先前的醫療援助，拯救了多少美國人的性命。今天抵台的疫苗數量包括：美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯6月6日訪台期間所宣布的75萬劑疫苗，再加上額外捐贈的175萬劑疫苗，總計250萬劑。有鑑於全球疫苗持續短缺，拜登總統於6月10日宣布，除了日前承諾提供給台灣等全球夥伴的8千萬劑疫苗之外，美國也將另外捐贈中低收入國家5億劑疫苗。





AIT直言，美台關係長久以來奠基於雙邊人民之間穩固的情誼，而今天所做的宣布也體現了美台對抗全球疫情的共同承諾。正如拜登總統曾說：「我們不會用我們自己的疫苗來要求其他國家做出回報。」反之，「我們分享這些疫苗的目的在於協助終結全球各地的疫情。」



