打疫苗還有歌仔戲看　阿公阿嬤看到不想走

高雄市從6月18日起開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗，6月21日更將向下施打到78歲的老人家，隨著藝文團隊創意發想和主動響應實際行動支持，今（20）日鼓山高中疫苗接種站現場還安排了歌仔戲中戲「藝起來看笑詼歌仔戲」短劇，阿公阿嬤們施打疫苗和休息時間看得目不轉睛、笑嗨嗨，都不想回家了。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-20 18:53:11｜2021-06-20 18:55:30
高雄市文化局啟動「藝起陪伴－高雄疫苗接種站現場音樂演出行動」開枝散葉，隨著藝文團隊創意發想和主動響應實際行動支持，疫苗接種站現場除了更多元的音樂類型，今日在彌陀國小接種站由新古典室內樂團小提琴家黃奐瑋和鋼琴家陳澐禎搭檔演出，鼓山中學接種站則由手風琴演奏家陳沛彣和大提琴演奏家薛珮薰合作演出，中場休息時間還安排了首次登場的歌仔戲短劇演出，演出「笑」果十足，讓現場接種疫苗的長輩看了笑嗨嗨，一點都不緊張。
高雄市政府表示，全新創作的歌仔戲中戲「藝起來看笑詼歌仔戲」短劇，邀集在地歌仔戲團隊緣龍文化體驗戲館館長江明龍及明華園天字戲劇團團長暨當家丑角陳進興、青春小旦郭佳綾等優秀在地歌仔戲演員參與，編寫成長輩們耳熟能詳的歌仔戲曲，演出內容有文有武有笑詼，不但結合時事，將戴口罩、打疫苗注射後注意事項，還發揮創意把對國際友人支持的感謝編寫進唱段之中：「疫苗保護才有用，毋驚病毒來中傷，保護自己身體勇，照顧勢小一家沒災央。美國日本有互相，感謝疫苗來分享，支持國產努力發展中，台灣自立又自強」在幽默詼諧中傳遞防疫觀念，陪伴長者放鬆身心來施打疫苗，更為在地藝文團隊，找到表演新舞台。
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