打疫苗還有歌仔戲看　阿公阿嬤看到不想走

高雄市

從6月18日起開放第二波82歲以上長輩施打COVID-19疫苗，

隨著藝文團隊創意發想和主動響應實際行動支持，

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高雄市文化局啟動「藝起陪伴－高雄疫苗接種站現場音樂演出行動」開枝散葉，

▲高雄市防疫展新意，用台灣在地歌仔戲吟唱感謝美日援贈疫苗。（圖／高雄市文化局提供）

高雄市政府表示，全新創作的歌仔戲中戲「

邀集在地歌仔戲團隊緣龍文化體驗戲館館長江明龍及明華園天字戲劇團團長暨當家丑角陳進興、青春小旦郭佳綾等優秀在地歌仔戲演員參與，

有文有武有笑詼，不但結合時事，將戴口罩、打疫苗注射後注意事項，還發揮創意把對國際友人支持的感謝編寫進唱段之中