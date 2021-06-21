東京等地21日調降防疫　沖繩成唯一緊急事態地區

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不過，解除宣言的9地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等7地，將從6月21日起轉為實施強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。
日本琉球新報報導，沖繩縣今天新增61例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，連續4天單日新增低於百例，較昨天97例減少36例，也較上週日104例減少43例。
沖繩縣最近一週每10萬人口新增確診數稍微減少到45.24人，仍高居日本各地之冠，比名列第2的東京都18.92人高出不少。沖繩縣至今累計病例數2萬125例。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增376例確診病例，較上週日增加72例，最近一週平均每天新增388例，比率為前一週的101%。
東京都至今累計病例數16萬9085例，包括2197例死亡病例；重症患者數較昨天增加2人，總數45人。
大阪府今天新增106例確診病例及3例死亡病例，至今累計病例數10萬2440例，包括2592例死亡病例。
北海道今天新增52例確診病例及2例死亡病例，至今累計病例數4萬995例，包括1342例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100620