不准挖！中國管制虛擬貨幣　四川比特幣礦場遭斷電

中國近期加強管制虛擬貨幣市場，加上能源政策以及供電吃緊等因素，耗電量龐大的挖礦行為被視為整治項目之一，四川、蒙古曾經是全世界最大比特幣（Bitcoin）挖礦機房的所在地，據傳今（20）日零時被集體斷電，猝不及防的管制讓來不及反應的礦工損失慘重。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-20 19:15:52
綜合中國媒體報導，週五（18）一份《四川省發展和改革委員會、四川省能源局關於清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目的通知》文件在網路上流傳，要求四川省內各市在20日前完成26個虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停動作，同時四川省電力相關企業也被通知，停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於6月25日前上報自查、整改情況。
該份文件顯示，中國國營的四川省電力公司、四川能投集團以及相關國營電力企業，為落實國務院金融穩定發展協會「打擊比特幣挖礦」的要求，全面清理挖礦相關項目。消息傳出後，不少中國網友感嘆「挖礦熱潮」的時代真的結束了；也有網友批評，挖礦本就是極為浪費資源的行為。
中國媒體報導指，四川水力資源豐沛，每年都有大量的水力發電被浪費，因此四川省曾在2019年8年發布《四川省水電消納產業示範區建設實施方案》，允許設立「大數據科技」為名義的礦場企業。蒙古、新疆的礦場已於先前整治，主要以水力發電的四川雖然供電成本較低，但耗電負荷仍高達800萬千瓦，導致被視為「中國礦場最後防線」的四川仍被迫關閉，可見中國政府整治虛擬貨幣的決心。
四川是全世界最大的比特幣挖礦地，礦場被迫關閉，比特幣的挖礦機器的運算能力（算力）也明顯下滑，與5月13日的歷史高點197.61 EH/s下跌將近36%；具有中國背景的比特幣礦場Huobi Pool、Binance、AntPool及Poolin等算力也明顯下降，近24小時分別下降36.64%、25.58%、22.17%、8.05%。