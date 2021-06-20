中共逼台灣撤回港駐館　林飛帆：為了孤立香港人

陸委會今（20）日表示，香港政府要求我方簽署「一中承諾書」，因此，

派駐在香港的台北經濟文化辦事處的人員將全數撤回台灣，僅留下當地雇員。民進黨副秘書長林飛帆在臉書痛批

中共

，

想用「逼台灣撤回駐館的方式，來孤立香港」。

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林飛帆指出，

林飛帆說，過去中共及港府一直指責台灣聲援香港的民主運動是介入香港情勢，並不斷對台灣進行各種政治栽贓，早在2019年香港反送中運動爆發以前，從2018年七月份，中共及港府就開始在我方派駐香港人員的簽證換發問題上，附加政治前提，要求我方所有人員 都必須簽署「一中承諾書」才能留任或赴任，導致外派人員持續面臨無法續留跟就任的狀況。

林飛帆指出，政府為了讓駐港辦事處能持續服務香港人以及在港台灣人，面對這樣不合理打壓，一直採取努力溝通、交涉，希望留有餘地，讓台港關係、兩岸關係不被中共單方面破壞，但堅守崗位到最後一刻，最終還是必須做出撤回人員的決定。





林飛帆強調，，中共的做法，不僅讓台港關係倒退，也只會加深台灣人對中國的不信任，「一個中國、一國兩制」台灣人絕對不會接受，現在不會，以後也不會，這才是台灣共識。





林飛帆說，前線人員忍辱負重，為的是讓這個國家抬頭挺胸，希望大家一起給拒簽不合理承諾書、堅守到最後一刻的前線駐港人員同理和肯定。





過去一段時間，無論是駐港辦事處，還是在台北的台港服務交流辦公室，都是服務許多香港朋友的第一線窗口，儘管因為政治干擾，很多工作遭遇困難，但前線人員依舊想盡辦法、盡可能提供協助，未來駐港辦事處運作方式雖然必須調整，但政府對港人的承諾會持續下去，繼續提供所有需要的港人必要的幫助。





林飛帆表示，因為香港民主運動，北京和港府持續禁止許多外國人士、媒體、NGO組織進入香港（包括我自己早在2014年起，就被拒絕入境）；許多國際組織、媒體也被迫離開香港。現在，中共又想用逼台灣撤回駐館的方式，來孤立香港人。





林飛帆認為，中共想孤立香港最終只會是孤立自己。但持續堅定的支持和聲援香港人，是我們每個人都能夠做到的事；哪怕只是在網路上發聲，都不要忘記他們的犧牲。





這段時間，國際盟友對我們的支持，相信大家都看到了。我們必須展現更堅定的意志，告訴盟友，我們不僅跟大家一樣信仰民主，也會和國際社會一起支持所有受威權壓迫的人。



