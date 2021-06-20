COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台駐港官員被迫撤離　國台辦：台灣應縮回「涉港黑手」

▲中國國台辦發言人馬曉光強調台港交流要在「一中原則」下進行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光強調台港交流要在「一中原則」下進行。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-20 19:40:18

台灣駐香港辦公室7名人員今（20）日因未獲簽證被迫返台，僅剩1名工作簽證7月底到期的經濟部駐港代表，港澳方面也在早前宣布暫停在台辦事處運作。陸委會表示，港府近年持續對駐港辦事人員的簽證設立不合理的政治條件。對於台港澳交流遭遇的變化，中國國台辦回應，台港交往要在「一中原則」基礎進行，台方應該要立刻縮回干預香港事務的「黑手」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國媒體報導，國台辦發言人馬曉光表示，香港特區政府暫停在台機構運作，香港政府已表明嚴正立場，港台進行交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港《基本法》和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。

馬曉光強調，香港的決策為「正當行為」，中方堅決支持香港政府按照《基本法》和中央政府關於處理香港涉台問題的基本原則，以及政策處理涉台事務，中方堅決支持港府遏阻「台獨」和反制民進黨當局插手香港事務的。

馬曉光稱，民進黨當局的有關言論表明其亂港謀「獨」劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而「賊喊捉賊」，對香港政府正當之舉妄加指責。馬曉光還提到，台灣目前受到新冠肺炎疫情（COVID-19）壓力，民進黨當局還是為一己政治私利，不顧民眾生命健康，持續打壓異己、壓制言論、政治操弄，呼籲立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的「黑手」，否則必遭嚴懲。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.76%89.24%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
20.94%79.06%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.12%75.88%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀