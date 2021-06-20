台駐港官員被迫撤離 國台辦：台灣應縮回「涉港黑手」
台灣駐香港辦公室7名人員今（20）日因未獲簽證被迫返台，僅剩1名工作簽證7月底到期的經濟部駐港代表，港澳方面也在早前宣布暫停在台辦事處運作。陸委會表示，港府近年持續對駐港辦事人員的簽證設立不合理的政治條件。對於台港澳交流遭遇的變化，中國國台辦回應，台港交往要在「一中原則」基礎進行，台方應該要立刻縮回干預香港事務的「黑手」。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-20 19:40:18
中國媒體報導，國台辦發言人馬曉光表示，香港特區政府暫停在台機構運作，香港政府已表明嚴正立場，港台進行交往當然要在一個中國原則的政治基礎上進行，台駐港機構當然必須遵守香港《基本法》和有關法律，當然不能有違反一個中國原則的任何言行。
馬曉光強調，香港的決策為「正當行為」，中方堅決支持香港政府按照《基本法》和中央政府關於處理香港涉台問題的基本原則，以及政策處理涉台事務，中方堅決支持港府遏阻「台獨」和反制民進黨當局插手香港事務的。
馬曉光稱，民進黨當局的有關言論表明其亂港謀「獨」劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而「賊喊捉賊」，對香港政府正當之舉妄加指責。馬曉光還提到，台灣目前受到新冠肺炎疫情（COVID-19）壓力，民進黨當局還是為一己政治私利，不顧民眾生命健康，持續打壓異己、壓制言論、政治操弄，呼籲立即縮回破壞香港繁榮穩定、插手香港事務的「黑手」，否則必遭嚴懲。