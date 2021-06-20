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屏東市一名93歲阿伯　接種疫苗後第4天死亡

▲屏東市一名93歲阿伯接種疫苗後第4天，今天下午被家人發現沒有脈膊，來不及送醫即不治死亡。（資料照／屏東縣政府提供）
▲屏東市一名93歲阿伯接種疫苗後第4天，今天下午被家人發現沒有脈膊，來不及送醫即不治死亡。（資料照／屏東縣政府提供）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-20 20:30:03｜2021-06-20 20:31:09

屏東市一名93歲阿伯今天（20日）下午被家人發現沒有脈膊，來不及送醫即不治；由於該名長者曾於16日在縣立體育館快打站接種疫苗，縣政府衛生局先依疫苗接種後嚴重不良事件通報中央流行疫情指揮中心，待進一步釐清死因，並協助家屬後續事宜。

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屏東縣政府表示，該名長者有阿茲罕默病史，平時可以自行行走及生活自理，16日上午曾到縣立體育館快打站接種疫苗，當日詢問並沒有說不舒服（因患有阿茲罕默症極為沈默寡言）。

17日長者凌晨發燒約38度左右，今天（20日）中午仍少量進食，約下午3點左右，家人發現個案坐在椅子上，已失去生命跡象。

屏縣府衛生局正協助家屬聯繫屏東市衛生所，衛生所已協助家屬後續進行司法相驗等相關事宜，之後將由地檢署接續處理，以釐清死因。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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