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中華隊資格賽3連敗　拚8月「6搶4」亞洲盃門票

▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊出戰中國的先發5人。（圖／取自FIBA官網）
▲亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊出戰中國的先發5人。（圖／取自FIBA官網）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-20 20:32:16

亞洲盃男籃資格賽第3階段B組賽事在菲律賓舉行，中華隊今(20)晚面對已確定提前晉級的中國隊，最終以73:91落敗，不過由於馬來西亞退賽，中華隊以1勝3負排在分組第3，將在8月參加「6搶4」資格賽，爭取最終亞洲盃男籃參賽門票。

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中華隊這次分組遇上實力有段差距的兩大勁敵，也因疫情關係，旅外老大哥們徵召不易，改派年輕陣容磨練，平均年齡僅24歲，由外籍教頭帕克領軍，首戰以66:115不敵長人如林的中國，次戰對上混血聯軍的日本也以61:98吞敗。

中國一哥周琦賽前眼部動刀，昨天對上日本復出，繳出18分12籃板，率隊逆轉日本，搶下第3勝提前晉級8月的亞洲盃，，今天無關晉級因而輪休，不過中國實力仍相當堅強。

此役開局，中華隊仍展現拚戰精神，但經驗上有落差，首節打完以16:28落後，次節展開反擊，單節攻下23:21首度單節得分超越對手，上半場混血譚傑龍拿下最高7分5籃板，吳曉謹、吳家駿、陳昱瑞都貢獻5分。

雙方以39:49進入下半場，可惜中華隊第三節熄火，單節僅拿到14分，被中國拉開23分差距，決勝節，中國換上板凳磨練，儘管中華隊單節拿下20:15仍無力回天，終場以18分之差輸球。

吳家駿繳出中華隊最高13分，吳曉謹、陳昱瑞各拿10分，譚傑龍貢獻9分7籃板。

 

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