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北農38人確診是否設前進指揮所？莊人祥：還在評估

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）日晚間受訪表示，北農目前有38人確診，但指揮中心是否成立前進指揮所還在評估。（圖／資料照，指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（20）日晚間受訪表示，北農目前有38人確診，但指揮中心是否成立前進指揮所還在評估。（圖／資料照，指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-20 20:43:14

台北農產運銷公司疫情擴散，多名議員呼籲指揮中心比照京元電子設立前進指揮所控制疫情。對此，指揮中心發言人莊人祥今（20）日晚間受訪時表示，目前已知北農有38人確診，但指揮中心是否在北農設立前進指揮所？因為還牽涉到農委會、台北市政府，還要跟他們談，目前還在評估。

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莊人祥表示，目前已知北農38人確診，其中第一果菜批發市場有29位，第二果菜批發市場有9位確診，但兩個果菜市場5月15日之後就有分流，目前也已完成334名員工篩檢，疾管署防疫醫師與台北市衛生局也到現場進行疫調，也有給一些建議，包括市場降載到6月30日，也減少拍賣員叫賣次數，改以舉牌方式進行等。

指揮中心會不會比照京元電成立前進指揮所？莊人祥表示，因北農還涉及農委會及台北市政府，還要跟他們談一下，現在還在討論，要開會再研議一下。至於指揮中心在北農成立前進指揮所的機率高嗎？他說還在評估，現在還在討論。不過，莊人祥也透露今晚已在開會中，會不會馬上決定？他強調，還在談應該沒那麼快。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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