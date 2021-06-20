COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外資唱衰台積電！謝金河曝「最新預估價」：報告僅供參考

▲外資在此刻將目標價下調到580元，唱衰台積電；不過，財信傳媒董事長謝金河認為，他對此感到不以為然，並直言「台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」。（圖／NOWnews資料照片）
▲外資在此刻將目標價下調到580元，唱衰台積電；不過，財信傳媒董事長謝金河認為，他對此感到不以為然，並直言「台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 21:09:51

鴻海創辦人郭台銘與「護國神山」台積電董事長劉德音，在18日同時和總統蔡英文進行會談，並獲得授權向BNT原廠採購疫苗，但外資卻在此刻將目標價下調到580元，唱衰台積電；不過，財信傳媒董事長謝金河認為，他對此感到不以為然，並直言「台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

謝金河今（20）日在臉書以「台積電的下一個旅程」為題發文，表示在台灣疫苗荒，全島陷焦慮之際，台積電挺身而出，將向德國原廠洽購BNT疫苗，台積電，鴻海兵分兩路，為台灣取得疫苗奮戰，如果順利購得疫苗，台積電這筆疫苗支出大約60億元，這筆支出，對於一年浄利5700億元的台積電來說，不是大數字，台積電股東及董事會，也不致有異議。

但他也提到，在這個時候，摩根士丹利對台積電開了一槍，將台積電目標價下調到580元，這個動作引起市場關注。而18日美股反應升息預期的利空，道瓊工業指數大跌533點，台積電Adr下跌2.8%，勢將影響21日台股表現。

不過，謝金河也以幾個角度分析，一是大摩（摩根士丹利）一直是台積電大空頭，在2019年6月15日大摩把台積電目標價降至219元，理由是華為轉單，還有高速運算晶片（HPC）需求轉弱，「沒想到這是台積電股價的起點」。今年三月，大摩又以InTel將介入代工，又將台積電目標價調降，到了520，大摩一口氣調降十幾檔半導體評等，這回說買台積電是「死錢」。

▲半導體產業被稱為是台灣的護國神山。（圖／美聯社／達志影像）
▲半導體產業被稱為是台灣的護國神山。（圖／美聯社／達志影像）
第二個理由則為，這些年外資報告用辭愈來愈辛辣，形容詞愈用愈多，這可能是年輕分析師比較有個性。像上週聯博說聯電明年業績衰退78%，現在是先跑先贏，這回說買台積電是死錢，用詞都很辛辣。

第三則是台積電過去幾年表現可圈可點，「護國神山不是隨便說說，但台積電太強大，也會遭來更大壓力」，各國晶片自主會成為大家的共同目標，台積電如何保持競爭力，一直取得領先？這是很大的挑戰，況且，在台灣還有水資源及綠電的挑戰，台積電時時刻刻都在面對挑戰。

最後，謝金河也表示，有在關心台積電的人都知道，台積電從去年的235.5元漲到今年元月21日的679元，這個漲幅實在太驚人，他在元月説台積電應該是500到700元的大區間箱型震盪，未來要看台積電的毛利率會不會逐季創新高？還有EPS有沒有突破25元的實力？今年台積電季配息從2.5元調高到2.75元，大致增加一成，對股價不會帶來巨大改變的威力，「現在看起來，台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」！（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.76%89.24%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
20.94%79.06%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.12%75.88%
2021-06-17-2021-06-20
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀