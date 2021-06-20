外資唱衰台積電！謝金河曝「最新預估價」：報告僅供參考

鴻海創辦人郭台銘與「護國神山」台積電董事長劉德音，在18日同時和總統蔡英文進行會談，並獲得授權向BNT原廠採購疫苗，但外資卻在此刻將目標價下調到580元，唱衰台積電；不過，財信傳媒董事長謝金河認為，他對此感到不以為然，並直言「台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」。





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謝金河今（20）日在臉書以「台積電的下一個旅程」為題發文，表示在台灣疫苗荒，全島陷焦慮之際，台積電挺身而出，將向德國原廠洽購BNT疫苗，台積電，鴻海兵分兩路，為台灣取得疫苗奮戰，如果順利購得疫苗，台積電這筆疫苗支出大約60億元，這筆支出，對於一年浄利5700億元的台積電來說，不是大數字，台積電股東及董事會，也不致有異議。





但他也提到，在這個時候，摩根士丹利對台積電開了一槍，將台積電目標價下調到580元，這個動作引起市場關注。而18日美股反應升息預期的利空，道瓊工業指數大跌533點，台積電Adr下跌2.8%，勢將影響21日台股表現。





不過，謝金河也以幾個角度分析，一是大摩（摩根士丹利）一直是台積電大空頭，在2019年6月15日大摩把台積電目標價降至219元，理由是華為轉單，還有高速運算晶片（HPC）需求轉弱，「沒想到這是台積電股價的起點」。今年三月，大摩又以InTel將介入代工，又將台積電目標價調降，到了520，大摩一口氣調降十幾檔半導體評等，這回說買台積電是「死錢」。





▲半導體產業被稱為是台灣的護國神山。（圖／美聯社／達志影像）

第三則是台積電過去幾年表現可圈可點，「護國神山不是隨便說說，但台積電太強大，也會遭來更大壓力」，各國晶片自主會成為大家的共同目標，台積電如何保持競爭力，一直取得領先？這是很大的挑戰，況且，在台灣還有水資源及綠電的挑戰，台積電時時刻刻都在面對挑戰。





最後，謝金河也表示，有在關心台積電的人都知道，台積電從去年的235.5元漲到今年元月21日的679元，這個漲幅實在太驚人，他在元月説台積電應該是500到700元的大區間箱型震盪，未來要看台積電的毛利率會不會逐季創新高？還有EPS有沒有突破25元的實力？今年台積電季配息從2.5元調高到2.75元，大致增加一成，對股價不會帶來巨大改變的威力，「現在看起來，台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可」！（編輯：郭佩蓉）



