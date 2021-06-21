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尚存歧見難克服　恢復伊朗核子協議談判暫停

▲伊朗首席核子談判代表阿拉奇(右)20日表示，伊朗與6強國間就恢復2015年伊朗核子協議舉行的談判會議今天將休會，談判代表也將返回各自國家諮商，因尚存的歧見無法輕易克服。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗首席核子談判代表阿拉奇(右)20日表示，伊朗與6強國間就恢復2015年伊朗核子協議舉行的談判會議今天將休會，談判代表也將返回各自國家諮商，因尚存的歧見無法輕易克服。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-21 05:53:08

（中央社維也納20日綜合外電報導）伊朗首席核子談判代表阿拉奇今天表示，伊朗與6強國間就恢復2015年伊朗核子協議舉行的談判會議今天將休會，談判代表也將返回各自國家諮商，因尚存的歧見無法輕易克服。

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阿拉奇（Abbas Araqchi）從奧地利首都維也納告訴伊朗國營電視台：「我們從未比現在更接近達成協議，但我們離達成協議仍有些距離，且要跨過它不是件容易的事。」他並表示，伊朗談判代表將在今晚返回德黑蘭。

路透社報導，目前不清楚何時將恢復正式談判。

強硬派人士萊希（Ebrahim Raisi）19日贏得伊朗總統大選，將接替務實派的現任總統羅哈尼（HassanRouhani）。但這不太可能讓伊朗停止在最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）領導下所做努力，即尋求重建核協議及擺脫美國嚴格的石油和金融制裁。哈米尼對伊朗所有重要政策有最後決定權。

恢復伊朗核子協議的談判會議4月起在維也納召開，盼討論出伊朗須對核子活動及美國須對制裁行動採取哪些步驟，以恢復全面遵守核協議。華府在2018年退出這份協議，並再度對伊朗施加制裁。

阿拉奇說：「要填補這段差距，仰賴主要是另一方（華府）必須作出的決定。我期望下一回合我們將跨過這段短短差距，即使並不容易。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100620

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