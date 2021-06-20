北市防疫破口再現？北農驚爆群聚感染擴大「45人確診」

歷經一個多月的三級警戒後，全台灣的疫情狀況持續趨緩，而因為萬華區茶藝館群聚感染，而成為首波確診數暴增區域的台北市，也因為疫情逐漸趨緩而不再每日召開防疫記者會。不過台北農產運銷公司開始接連傳出確診狀況，累積至今已經有20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商確診外，傳出另有7名包裝水果的派遣工確診，一共多達45人，形同另一波群聚感染。





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台北市產發局市場處今天晚間發布新聞稿，表示市府在端午連假期間，就針對北農相關員工啟動快篩機制，並且針對確診員工進行相關處理。而市府在週六也將原本位在萬華剝皮寮的快篩團隊，移往北農位員工進行快篩，並且成立前進指揮所。





市場處強調，已經預定明天一早就先針對快篩陰性的北農員工施打疫苗。據統計目前包含拍賣員、理貨員在內，約200人已經快篩完畢，將會優先為他們施打疫苗。同時將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。





而針對確診個案，市場處分面表示，目前統計已經有20名員工確診，其中9位並非設籍台北市，且上週足跡跨及新北以及基隆市，目前已經完成足跡等相關疫調；而在批發市場、零售場等地，則有18位承銷商確診，市場處也強調已經同步開始精準疫調以及相關控管。而北市府方面明天上午8時起將前往北農設立前進指揮所，展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。



