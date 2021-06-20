COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市防疫破口再現？北農驚爆群聚感染擴大「45人確診」

▲負責台北市相關蔬果販售批發運送的台北農產運銷公司，傳出有多達45人確診。（圖／翻攝北農臉書）
▲負責台北市相關蔬果販售批發運送的台北農產運銷公司，傳出有多達45人確診。（圖／翻攝北農臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-06-20 21:43:28

歷經一個多月的三級警戒後，全台灣的疫情狀況持續趨緩，而因為萬華區茶藝館群聚感染，而成為首波確診數暴增區域的台北市，也因為疫情逐漸趨緩而不再每日召開防疫記者會。不過台北農產運銷公司開始接連傳出確診狀況，累積至今已經有20名員工、18名批發市場、零批場攤位承銷商確診外，傳出另有7名包裝水果的派遣工確診，一共多達45人，形同另一波群聚感染。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市產發局市場處今天晚間發布新聞稿，表示市府在端午連假期間，就針對北農相關員工啟動快篩機制，並且針對確診員工進行相關處理。而市府在週六也將原本位在萬華剝皮寮的快篩團隊，移往北農位員工進行快篩，並且成立前進指揮所。

市場處強調，已經預定明天一早就先針對快篩陰性的北農員工施打疫苗。據統計目前包含拍賣員、理貨員在內，約200人已經快篩完畢，將會優先為他們施打疫苗。同時將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

而針對確診個案，市場處分面表示，目前統計已經有20名員工確診，其中9位並非設籍台北市，且上週足跡跨及新北以及基隆市，目前已經完成足跡等相關疫調；而在批發市場、零售場等地，則有18位承銷商確診，市場處也強調已經同步開始精準疫調以及相關控管。而北市府方面明天上午8時起將前往北農設立前進指揮所，展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，其能有效控制避免擴散。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.76%89.24%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
20.94%79.06%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
24.12%75.88%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀