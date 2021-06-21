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菲律賓簽約購4千萬劑輝瑞疫苗　定8月開始交貨

▲菲律賓政府已簽署供應協議，購買4000萬劑由美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這是菲律賓到目前為止的最大此類疫苗交易。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓政府已簽署供應協議，購買4000萬劑由美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這是菲律賓到目前為止的最大此類疫苗交易。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-21 05:55:16

（中央社馬尼拉20日綜合外電報導）菲律賓政府已簽署供應協議，購買4000萬劑由美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這是菲律賓到目前為止的最大此類疫苗交易。

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菲律賓COVID-19疫苗採購主管官員加維斯（Carlito Galvez）今天說，這批疫苗將在8月開始交貨。輝瑞疫苗是菲律賓允許緊急使用的幾種疫苗之一。

菲律賓上週開始一項計劃，為3500萬在外工作的人接種疫苗，同時繼續為醫護人員和年長公民等優先群體接種疫苗，希望今年實現群體免疫。

菲律賓目前已接種超過800萬劑疫苗，其中約600萬劑用於第一劑，這表明疫苗接種緩慢，使政府今年有意為多達7000萬人接種的目標遭到質疑。

加上這項最新協議，菲律賓已確定將從5家疫苗製造商獲得1億1300萬劑疫苗，這還包括2600萬劑中國科興（Sinovac）疫苗、1000萬劑俄羅斯衛星-V（SputnikV）疫苗、2000萬劑美國莫德納藥廠（Moderna）疫苗和1700萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗。

加維斯說，這項新的安排「將顯著提升我們國家的免疫計畫，使我們能夠在年底前實現群體免疫目標」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1100620

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