俄疫苗施打速度慢　勞工不接種恐被迫放無薪假

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柯加科夫表示：「若區域衛生當局規定某些類別的勞工有義務接種疫苗，沒接種的員工有可能被停職。」這段評論今天刊登在傳訊應用程式Telegram的國營頻道上。
柯加科夫還說，只要強制接種的命令仍然有效，停職措施就會維持下去。
莫斯科已下令從事服務業的居民有義務接種疫苗，並表示8月15日前約有6成須完成接種。
根據俄國媒體，另有7個城市和地區已實施類似規定，包括第2大城聖彼得堡（Saint-Petersburg）。
現在俄國正陷入新一波疫情，但疫情嚴重程度僅次於莫斯科的聖彼得堡，預計舉行7場2020歐國盃賽事，包括7月2日一場8強賽，預料將吸引數以千計的歐洲足球迷到訪。
俄羅斯去年12月起就提供疫苗免費接種，但根據統計各地區和媒體疫情數據的Gogov網站，目前約1億4600萬俄國人當中，僅1950萬人至少接種過1劑疫苗；莫斯科約1200萬人口中，只有150萬人完整接種所需劑量。
最近一份獨立調查發現，6成俄羅斯人沒有意願施打疫苗。
路透社報導，俄羅斯今天通報新增1萬7611起COVID-19病例，其中莫斯科就占了8305例。據官方統計，自疫情開始後，俄國全境累計病例已達531萬6826例。
政府防疫任務小組還說，過去24小時新增450人死因與冠狀病毒相關，使得全國病故人數增至12萬9361人。
但根據另行計算疫情數字的俄國聯邦統計局，2020年4月至2021年4月間，大約27萬人死因與COVID-19相關。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100620