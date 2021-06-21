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俄疫苗施打速度慢　勞工不接種恐被迫放無薪假

▲俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，疫苗施打速度卻很緩慢。勞動部長警告，若區內強制規定接種疫苗，勞工卻拒絕配合，則可能被迫放無薪假。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，疫苗施打速度卻很緩慢。勞動部長警告，若區內強制規定接種疫苗，勞工卻拒絕配合，則可能被迫放無薪假。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-21 05:57:30

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，疫苗施打速度卻很緩慢。勞動部長警告，若區內強制規定接種疫苗，勞工卻拒絕配合，則可能被迫放無薪假。

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法新社報導，勞動部長柯加科夫（Anton Kotyakov）作上述評論之際，首都莫斯科和其他城市正在引進一系列防疫限制，包括針對2020年歐洲國家盃（Euro2020）比賽的限制。

柯加科夫表示：「若區域衛生當局規定某些類別的勞工有義務接種疫苗，沒接種的員工有可能被停職。」這段評論今天刊登在傳訊應用程式Telegram的國營頻道上。

柯加科夫還說，只要強制接種的命令仍然有效，停職措施就會維持下去。

莫斯科已下令從事服務業的居民有義務接種疫苗，並表示8月15日前約有6成須完成接種。

根據俄國媒體，另有7個城市和地區已實施類似規定，包括第2大城聖彼得堡（Saint-Petersburg）。

現在俄國正陷入新一波疫情，但疫情嚴重程度僅次於莫斯科的聖彼得堡，預計舉行7場2020歐國盃賽事，包括7月2日一場8強賽，預料將吸引數以千計的歐洲足球迷到訪。

俄羅斯去年12月起就提供疫苗免費接種，但根據統計各地區和媒體疫情數據的Gogov網站，目前約1億4600萬俄國人當中，僅1950萬人至少接種過1劑疫苗；莫斯科約1200萬人口中，只有150萬人完整接種所需劑量。

最近一份獨立調查發現，6成俄羅斯人沒有意願施打疫苗。

路透社報導，俄羅斯今天通報新增1萬7611起COVID-19病例，其中莫斯科就占了8305例。據官方統計，自疫情開始後，俄國全境累計病例已達531萬6826例。

政府防疫任務小組還說，過去24小時新增450人死因與冠狀病毒相關，使得全國病故人數增至12萬9361人。

但根據另行計算疫情數字的俄國聯邦統計局，2020年4月至2021年4月間，大約27萬人死因與COVID-19相關。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100620

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