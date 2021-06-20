他拿紓困金拚運彩！「2天賺進10萬」超嗨 網一看全搖頭
受到疫情影響全台進入三級警戒，不少公司被迫停業，員工生計遭受衝擊。政府也因此推出紓困4.0方案。卻有網友表示，自己將3萬元紓困金全下注運彩，在兩天內賺進10萬，貼文曝光也讓其他網友直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-06-20 23:02:45｜2021-06-20 23:04:35
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文炫耀，自稱把「拿3萬紓困金去買運彩」，結果兩天贏了快10萬，還問大家「要繼續拚還收手？」隨後更貼出下注紀錄證明，只見他19日先是投注3萬1千元，中了5萬3千多元，20日又投注2萬4千元，獲得4萬4千多元，彩金總額逼近10萬。
不過貼文曝光卻引發爭議，不少人抱持看好戲的心態回應「全歐應了啊」、「當沖很適合你進場挑戰」、「你還贏不到五萬，要在歐印一次過了才有贏10萬唷」。
更有網友感慨回應「有的苦人紓不到半毛，結果拿到的人來輸贏」、「疫情努力存錢中都不敢亂花」、「你應該低調，你也可以收手，再賭老天爺不會給你這麼快樂了，知足吧」、「叫我們這些沒辦法領到的人情何以堪」。（編輯：潘毅）
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