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南非逾58萬教職員不分年齡　將接種疫苗

▲南非教育部長默齊加宣布，全國公私立中小學58萬2000名教職員將於6月23日至7月8日寒假期間接種嬌生疫苗，無年齡限制。教育部強烈建議人人接種，但不勉強。（示意圖／取自unsplash）
▲南非教育部長默齊加宣布，全國公私立中小學58萬2000名教職員將於6月23日至7月8日寒假期間接種嬌生疫苗，無年齡限制。教育部強烈建議人人接種，但不勉強。（示意圖／取自unsplash）

中央社

2021-06-21 05:59:29

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡20日專電）南非教育部長默齊加昨天宣布，全國公私立中小學58萬2000名教職員將於6月23日至7月8日寒假期間接種嬌生疫苗，無年齡限制。教育部強烈建議人人接種，但不勉強。

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這些成年人將包括教師、行政人員、食品處理人員、清潔工作人員以及相關的省級與國家級的行政官員。

南非新聞網站「目擊者新聞」（Eyewitness News）今天引述默齊加（Angie Motshekga）表示，17日抵達南非的美國嬌生公司（Johnson & Johnson）疫苗將於8月8日到期，因此有足夠的時間讓全國教職員接種疫苗。

從今天開始未來3天內，疫苗將分發到全國各個接種站。教育部會通知各校校長接種時間與地點。

默齊加指出，雖然接種疫苗是出於自願的，但仍然強烈建議每名教職員接種。拒絕接種的人不會受到懲處。

她說：「教育部曾呼籲內閣和衛生部優先考慮學校教職員接種疫苗，並且不斷交涉此事。很高興終於確定疫苗接種計畫。」

針對日趨嚴峻的疫情是否考慮關閉學校，默齊加表示目前仍維持繼續上課情形，不會關閉學校。

她說：「教育部向內閣與國家疫情指揮中心提出立場，必須以個別案件方式處理感染事件。」

她進一步說明，本週內全國2萬5517所學校中約有100所學校疫情較為嚴重，這表示有2萬5400所學校相對穩定，因此不需要關閉全國所有中小學。

南非正式進入冬季，疫情日趨嚴重。截至6月19日止，確診病例為181萬164例，且於過去24小時內新增1萬3575例；5萬8590人不治，包括過去24小時內有149人不治；確診患者中有164萬849人已康復。確診人數於過去一週內的每日平均數為1萬106人。（編輯：高照芬）1100620

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