NOW早報／打完疫苗後「2禁忌」曝！醫警告：24小時是關鍵

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「不要運動」

「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」

容易疲憊或是力不如前

「不建議喝太多酒」，尤其是易宿醉或酒醒後會出現頭痛、其他症狀的人，更不適合

「尤其是如果宿醉了，會錯過一些副作用救治的時間，這是得不償失的行為」。

▲重症醫師黃軒就表示，打完疫苗24小時內應禁止「2大行為」，包含激烈運動及飲酒，恐怕會危及生命安全。（圖／美聯社／達志影像）

▲中南部嚴防豪大雨，低窪地區必須注意積水問題。（示意圖／NOWnews資料照）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲密爾瓦基公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）