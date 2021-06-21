NOW早報／打完疫苗後「2禁忌」曝！醫警告：24小時是關鍵

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醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文，表示在接種疫苗後「不要運動」，在接種疫苗後的頭24小時內，不要進行任何運動，這不是代表運動可能損害您或疫苗反應，而是基於「放鬆並觀察是否有接種疫苗後的一些反應」，若感覺一切良好，則可以在第一天或第二天嘗試運動，但仍提醒可能會容易疲憊或是力不如前，「這些都是提醒你得馬上休息的訊號」，而不是一定要等到發燒、發冷等強烈副作用出來才停止運動。
另外，「接種疫苗後可以立即喝酒嗎」？黃軒指出，專家們仍建議在接種疫苗後的前24至48小時內，「不建議喝太多酒」，尤其是易宿醉或酒醒後會出現頭痛、其他症狀的人，更不適合，因為大量的酒精會導致脫水，從而導致頭痛（可能引發偏頭痛）以及肌肉或關節疼痛。由於所有這些症狀，都可能是疫苗的副作用，「尤其是如果宿醉了，會錯過一些副作用救治的時間，這是得不償失的行為」。
今日天氣／中南部嚴防豪大雨！東北部白天高溫飆破32度
中央氣象局表示，今（21）日天氣仍悶熱，受西南風持續影響，中南部雨勢較多，應慎防積淹水，提醒山區留意坍方、落石、溪水暴漲；北部因鋒面逐漸接近也有局部短暫雨勢，東半部多雲到晴，但午後雷陣雨比今天明顯。
高溫方面，北部及東半部未下雨時較悶熱，高溫約32到34度，中南部則在30度上下；低溫方面，北部約28度，中南部及東半部約26、27度。
影／疫苗抵台 AIT：不會忘記台灣救過多少美國人性命
美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，在昨（20）日下午4時30分左右抵達台灣。而在疫苗順利抵達後，美國在台協會（AIT）也隨即發表聲明，表示很高興能促成這250萬劑疫苗捐贈與運抵，並強調美國不會忘記，台灣先前的醫療援助拯救了多少美國人的性命。
AIT強調，美國不會忘記台灣先前的醫療援助，拯救了多少美國人的性命。今天抵台的疫苗數量包括：美國參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯6月6日訪台期間所宣布的75萬劑疫苗，再加上額外捐贈的175萬劑疫苗，總計250萬劑。有鑑於全球疫苗持續短缺，拜登總統於6月10日宣布，除了日前承諾提供給台灣等全球夥伴的8千萬劑疫苗之外，美國也將另外捐贈中低收入國家5億劑疫苗。
不考慮分區降級！陳時中：全國方向一致、用風險等級區分
國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增107例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增11例死亡。針對連日確診人數下降，是否考慮解封？對此指揮官陳時中也做出回應。
陳時中表示，目前還是以全國一致方向來走。針對三級警戒的解封，陳時中強調，目前沒有朝著縣市各自解封的方向，未來會以能夠維持社交距離、口罩戴好的場域等，用中高風險、高風險強度區隔，低風險區域可能要求強度低一點，希望民眾能做好戴口罩、社交距離確保等防疫原則。
陳時中強調，疫情確實是少了點，但漸漸要把相關縣市清零，有社區傳播的，在做社區採檢計畫，希望最快時間控制住，目前沒有要往下，但針對三級警戒，陳時中提到，是一週內有3起社區感染群聚，10起未知感染源，目前很難一週內就下降。至於風險判定，陳時中提到，現在中高風險還是用縣市別分，但一直是滾動的，不會三級和二級跳來跳去。
NBA／史詩之戰！字母哥砍40+13送籃網回家 公鹿晉級東決
布魯克林籃昨日在主場和密爾瓦基公鹿進行搶七決戰，「字母哥」Giannis Antetokounmpo對飆「KD」Kevin Durant，前者轟下40分13籃板，後者則是砍下聯盟搶七戰史上最高的48分，最終在延長賽中，公鹿以115:111贏球，系列賽4:3勝出。
小S捐20台PAPR挺醫護 指名要找羅一鈞「隨時打給我」
藝人賈永婕募捐「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），總價值超過9千萬元，被視為台灣抗疫女神，昨（20）日賈永婕又購買近500萬元的PAPR（動力淨氣式呼吸防護具）要送給醫院，並透露她的公益好搭檔小S捐贈20台，還指名要跟疫情指揮中心人氣最高的「國民女婿」羅一鈞聊天。
賈永婕收到亞東醫院加護病房主任張厚台醫師的求助訊息，表示醫護人員很缺PAPR這個保護第一線員工安全的設備，1台要價2萬8000元，賈永婕火速包下全台灣46台現貨，價值128萬8000元，再向瑞典、德國訂購100台，價值370萬元，將近500萬元的PAPR將送往醫院支援第一線醫護人員。
賈永婕透露她的公益「鐵咖」小S要買20台PAPR，但是許願希望羅一鈞可以跟她聊天，賈永婕忍不住吐槽小S：「等一下我也要，應該我先喔。」小S笑回：「希望羅一鈞副組長打給我是開玩笑的啦！但我隨時stand by（準備好）。」網友紛紛笑說「小S結婚了，叫她不要胡思亂想」、「這樣會嚇到國民女婿」、「陳時中不行嗎？羅一鈞真的是滿帥的」、「可以跟小S說，請抽號碼牌，不要插隊，後面羅太太們很火」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。