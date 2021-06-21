台男染Delta病毒卻隱瞞去過印度 澳門：最高可判刑8年

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澳門方面表示，由於Delta變異病毒在印度廣泛傳播，判斷該名病人在印度感染，澳門應變協調中心也對男子隱瞞自身旅居史一事「深表遺憾」。
公告接著提到，根據2/2004號法律《傳染病防治法》第17條(特別義務)的規定，感染、懷疑感染傳染病的人或有受到傳染病感染危險的人，有義務提供有關其健康狀況的必要資料，又或指出其曾到過的地方或曾接觸的人。同時，刑法典第270條亦規定，行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處1年至8年徒刑。
澳門應變協調中心指出，該名病人於6月17日入境澳門時，按澳門衛生局檢疫措施到仁伯爵綜合醫院進行檢測，並已即時被安排在公共衛生臨床中心做進一步治療，雖然未對澳門的公共衛生安全及他人生命健康構成威脅，但再次提醒及呼籲所有居民和旅客，應如實向當局提供傳染病信息，以免觸犯法律。
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