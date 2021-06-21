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台男染Delta病毒卻隱瞞去過印度 澳門：最高可判刑8年

▲有關澳門第53例新冠確診，該名台灣男子因涉嫌隱匿印度旅遊史，恐觸犯當地法律並面臨刑責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有關澳門第53例新冠確診，該名台灣男子因涉嫌隱匿印度旅遊史，恐觸犯當地法律並面臨刑責。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-21 06:32:19

澳門衛生單位19日通報，一名17日從台灣入境澳門的59歲男子，感染最初於印度發現的Delta新冠變種病毒，為澳門第53起確診病例；對此台灣中央流行疫情指揮中心表示，男子有印度旅遊史，研判在印度感染的機率較大、對社區感染的影響較小。然而，澳門政府昨(20日)表示，男子涉嫌隱瞞去過印度的事實，依據當地法律最高可能面臨8年徒刑。

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心20日公告，經進一步追查，該名台男在今年2月至5月曾赴印度工作，但先前他只承認曾於2020年10月至2021年1月在越南工作，後經反覆追問，才承認曾於2021年2月至5月赴印，期間曾出現流涕等輕微呼吸道症狀；5月返回台灣地區，期間檢測均為陰性。

澳門方面表示，由於Delta變異病毒在印度廣泛傳播，判斷該名病人在印度感染，澳門應變協調中心也對男子隱瞞自身旅居史一事「深表遺憾」。

公告接著提到，根據2/2004號法律《傳染病防治法》第17條(特別義務)的規定，感染、懷疑感染傳染病的人或有受到傳染病感染危險的人，有義務提供有關其健康狀況的必要資料，又或指出其曾到過的地方或曾接觸的人。同時，刑法典第270條亦規定，行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處1年至8年徒刑。

澳門應變協調中心指出，該名病人於6月17日入境澳門時，按澳門衛生局檢疫措施到仁伯爵綜合醫院進行檢測，並已即時被安排在公共衛生臨床中心做進一步治療，雖然未對澳門的公共衛生安全及他人生命健康構成威脅，但再次提醒及呼籲所有居民和旅客，應如實向當局提供傳染病信息，以免觸犯法律。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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