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NBA／「奪命書生」西決G1砍40分大三元　布克成隊史第2人

▲Devin Booker。（圖／美聯社／達志影像）
▲Devin Booker。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-21 06:55:29

「奪命書生」Devin Booker(布克)今天砍下40分13籃板11助攻的大三元數據，帶領球隊以120:114險勝洛杉磯快艇，拿下西區決賽的首戰勝利。賽後，他也成為多項紀錄的保持之一。

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今天Booker在主控Chris Paul缺陣的情況下，撐起了球隊的進攻，最終繳出40分大三元的數據，這是太陽隊史第2次有人完成這樣的數據，上一位是由Charles Brakley(巴克利)在1993年西區決賽對西雅圖超音速的第5戰所寫下，當時後者砍下43分13籃板10助攻的數據。

此役之後，Booker也成為太陽隊史第5位在季後賽拿下大三元的球員，前4人分別是Barkley、Steve Nash、Jason Kidd、Anfernee Hardaway。

另外，他也是聯盟史上第6位在首次季後賽就能多次單場攻下超過40分數據的球員，在他之前有Wilt Chamberlain、Bob McAdoo、Rick Barry、LeBron James、Luka Doncic等人。

面對Booker的爆發，快艇這場顯得無計可施，總教練Tyronn Lue賽後表示，「要在整個系列賽中限制住某個球員是很難的，特別是Booker今天在傳球上也做得很好。」

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