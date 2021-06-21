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NBA／湖人勇士都對他感興趣　丁威迪棄千萬年薪跳出合約

▲Spencer Dinwiddie上演精彩絕殺秀，賞給老東家活塞4連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲Spencer Dinwiddie上演精彩絕殺秀，賞給老東家活塞4連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-21 07:17:54｜2021-06-21 07:37:46

季後賽還在如火如荼的進行，但自由市場的戰爭已經悄悄的在醞釀當中，根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，28歲的籃網後衛Spencer Dinwiddie(丁威迪)將拒絕行使下賽季的球員選項，成為自由球員。

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Dinwiddie本季因為十字韌帶受傷，只打了3場就賽季報銷，場均可得到6.7分4.3籃板和3助攻。不過由於他之前幾季的出色表現，還是有不少球隊對他感興趣。

下賽季是Dinwiddie合約最後一年，他擁有一個1230萬美元的球員選項，但有鑑於之後可能是尋求最後一張大合約的機會，因此他決定這季結束後就直接跳出現有合約，到市場上適水溫。

雖然Dinwiddie未來將成為不受限自由球員，但是他還是可能和籃網續約以進行先簽後換，根據之前的報導，勇士在本季交易截止日前曾希望用Kelly Oubre來交易；而湖人季後賽失利後，也傳出願意拿Kyle Kuzma來當籌碼的消息。

今年自由市場上好的雙能衛不少，包括爵士主控Mike Conley、快艇得分好手Reggie Jackson、湖人的Dennis Schroeder和Alex Caruso，熱火的Victor Oladipo，雷霆也有可能買斷Kemba Walker的合約。

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