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10縣市豪大雨特報！明起梅雨鋒到　全台連「4天」下大雨

▲中央氣象局今（21）日針對中南部10縣市發布豪、大雨特報。氣象局表示，西南風持續帶來偏多的水氣，中南部容易出現短暫陣雨或雷雨，慎防局部積淹水，受鋒面接近影響，北部也開始會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部仍為多雲到晴。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局今（21）日針對中南部10縣市發布豪、大雨特報。氣象局表示，西南風持續帶來偏多的水氣，中南部容易出現短暫陣雨或雷雨，慎防局部積淹水，受鋒面接近影響，北部也開始會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部仍為多雲到晴。（圖／NOWnews資料圖片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-21 07:35:59

中央氣象局今（21）日針對中南部10縣市發布豪、大雨特報。氣象局表示，西南風持續帶來偏多的水氣，中南部容易出現短暫陣雨或雷雨，慎防局部積淹水，受鋒面接近影響，北部也開始會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部仍為多雲到晴。

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氣象局今天針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布豪雨特報﹔針對雲林縣及嘉義市發布大雨特報，呼籲民眾注意注意雷擊及強陣風。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，今天鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定；苗栗以南有陣雨或雷雨，局部地區有較大降雨。北台灣及東半部午後亦有局部陣雨的機率。

吳德榮說，背風面過山沉降，北部、東半部天氣仍炎熱，有36度高溫出現的機率，應注意防中暑。今天各地區氣溫落在，北部25至36度，中部24至33度，南部24至32度，東部23至36度。

吳德榮表示，明（22）日開始到週五（25日）「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率；雖然對各水庫能繼續補充更多的儲水，但對於其可能「致災」，還是要注意防範。

週六（26日）到下週三（30日）「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」並未隨之增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在「西南季風」環境，暖濕空氣、源源不絕，為「多雨」的型態，應持續注意「劇烈天氣」及過多的降雨。

吳德榮說，週六至下週一（28日）鋒前西南風，迎風面不定時降雨、有較大雨勢；背風面炎熱、午後亦有降雨機率。下週二、三、大氣更趨不穩定，發生「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率提高。

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