逾百萬預約！英滿18歲可打疫苗 拚7月有70%成人完整接種
英國原定本月21日進行最後階段解封計畫，卻因印度變種病毒株(Delta)肆虐而被迫延期至7月中旬，屆時還得視情況決定是否繼續推延。由於Delta病毒來勢洶洶，英國政府已於上週五(18日)起，擴大疫苗接種對象至所有18歲以上的成年人，短短2天就有超過百萬劑被預約，英國公共衛生部力拚在7月19日，盡可能讓70%以上的成年人都完整接種疫苗，好讓解封能如期進行。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-21 08:06:44
綜合英國《衛報》、《每日電訊報》等外媒報導，就在英國原訂全面解封的前一天，英國週日又新增了9284例新冠確診，雖然沒有連續4天都單日新增破萬例，但由於放寬部分限制加上Delta病毒肆虐，近幾週英國的病例及住院人數一直在增加。英國公共衛生部上週五層透露，Delta變種的病例在一週內增加了79%，現在應該已經佔新增病例的99%。
報導指出，在18日開放所有滿18歲的成年人接種疫苗後，2天內就有1008472的預約人次，情況相當踴躍。
目前英國已有約81.6%的成年人接種了第1劑，59.5%的成人接種了2劑。英國政府希望所有成年人，都能在7月19日前至少接種過首劑疫苗，並有70%的成人完整接種2劑，針對新冠疫情的限制措施才更有可能結束。
報導也提到英國目前的情況喜憂參半，也有專家警告說，由於情況仍不明朗，加上其他呼吸道疾病，英國不排除今年冬天再度進入封鎖。
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