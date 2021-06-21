永慶與Cheers揭露：Z世代將成為企業創新的推手！

隨著今年畢業的大學生步入職場，已經有近1/3的Z世代青年成為各行各業的生力軍。為了深入了解Z世代的世代特質，由《Cheers》雜誌和Dcard攜手，以及永慶房屋和富邦人壽共同推動「Z世代全方位意向調查」，並於6月17日分享調查結果和職場第一手洞見。





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Z世代充滿行動力和科技力 也重視學習機會

根據調查，Z世代展現出他們強大的科技運用能力和網路的重度使用，充分表現出自己「數位原住民」的身分。永慶房屋人資部資深經理塗振宏指出，Z世代對科技的嫻熟運用，讓他們在工作時，而能援引各方資源和科技，達成自己的目標，較不易被傳統限制所束縛，適應力更高。「疫情升溫、全國升上第三級警戒後，實地看房不免受到影響。永慶雖然已有永慶快搜APP、實境找房等線上賞屋服務，但是很多永慶年輕的經紀人更貼心，立刻用視訊或通訊軟體，持續為客戶服務，甚至拍攝房屋影片作介紹，剪輯、上字幕都難不倒他們，成功與客戶建立新的看屋方式。」這些Z世代的創意和應變能力，都成為企業創新的重要推手。





此外，塗振宏也觀察到，Z世代擁抱創意和變化，渴望有更多機會去接觸新事物，因此特別重視生活與工作的平衡。「除了物質生活外，Z世代也很看重自我成長和生活的豐富，他們喜歡為自己安排旅行、培養嗜好、學習課程等，所以很重視在工作之餘，仍有屬於自己的時間。因此我們也推出『彈性工作八小時』制度，讓經紀人都能彈性安排自己的上下班時間，取得工作和生活的平衡。」





用溝通和鼓勵領導新世代員工，贏得Z世代的心！

面對獨特的Z世代，企業也應進行自我調整，才能吸引Z世代才俊。「Z世代全方位意向調查」指出，Z世代重視工作中的意義和內涵，了解「為什麼要做」，而非只是一個指令一個動作。塗振宏說明，Z世代因為能夠多方吸收資訊並相互比對，他們也因此更有自己的想法。所以比起用權威要求他們，不如傾聽他們意見、充分溝通，一起規劃出可行的方案後再執行，這種團隊合作的工作模式更能贏得Z世代年輕人的認同。





此外，塗振宏也說明，在數位時代裡，資訊的唾手可及和需求的迅速滿足導致了Z世代對於能否立即得到成果特別在意，希望自己的投入能夠「立竿見影」。塗振宏建議主管，要即時給予Z世代員工回饋，從實質獎金到口頭鼓勵，任何一種都可以產生正面效果。「我們透過『永慶大聯盟』工作平台，讓經紀人每次完成一項任務，都可以立即得到『永者幣』的回饋，這些『永者幣』可以去商城換禮卷、換3C產品。這些實質獎勵，能夠刺激Z世代發揮他們的創意和潛力完成每一項任務，為企業也為自己創造佳績。」





持續學習、尋找體質良好的企業，風險時代下的保障

隨著全球化的深化，世界上任何角落發生的突發事件，都會牽一髮而動全身地影響著台灣經濟，也考驗著個人和企業的風險承擔能力。塗振宏提醒新鮮人，面對充滿風險的未來，要持續學習，提升自己的風險承擔能力和職場韌性。「在這個講求跨界的時代裡，多元學習不僅能有更多職場選擇；不同領域中的知識，往往也能刺激原先工作中的思維和慣性，創造更多價值和可能。」





在選擇工作上，塗振宏也建議Z世代的職場新鮮人，除了鎖定未來發展前景好的產業外，也可以尋找企業內有多元發展的公司，從公司內部嘗試不一樣的職位，為自己創造更多職涯機會和跨界專業。疫情期間，也可以持續觀察哪些公司具有穩健的企業體質和優秀的應變能力。未來若面臨其他衝擊，身在這些公司，對自己更有保障。











