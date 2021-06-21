哪款老iPhone現在仍可正常運行？網曝「神機」：跑得很順

現代人幾乎人手一機，每個人每天必做的事情，除了吃喝拉撒外，大概就是滑手機了。而市面上手機品牌眾多，其中，蘋果公司每年都推陳出新，不少果粉更是每年都跟著換機。近日有網友就好奇在PTT提問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」結果許多人紛紛曝光「神機」，直呼「現在還跑得很順」。

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原PO在PTT女孩板以「

老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？

」為題發文表示，自己前幾天拿出了以前的iPhone 5s出來，充了一下電發現還能開機，但已經卡頓到令人崩潰了，而且老機台也負荷不了現在新系統，所以停止更新了，他並好奇想問大家「各位手邊還在用老iPhone嗎？阿是哪台勒？聽說i6s是神機啦！聽說很多人到現在還在用。」

▲有網友在批踢踢發問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」掀起討論。（圖／翻攝自批踢踢）

問題一出，許多網友紛紛直指「同事還在用6s」、「6S正常使用」、「6s真的是一代神機」、「6s不錯，好像還可以更新到最新版」、「三年前買了一台二手6s，還可以用」、「6S，今年二月第一次換電池」、「6s當遊戲機目前順暢」、「我的i6s現在還跑得很順」、「我爸用2015年的6s」。

另還有人透露，「說真的，4S真的超扯！4年都沒插電，充電還可用」、「4S還可以用喔！」（編輯：許苡晴）