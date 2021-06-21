COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

哪款老iPhone現在仍可正常運行？網曝「神機」：跑得很順

▲近日有網友好奇在PTT提問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」結果許多人紛紛曝光「神機」，直呼「現在還跑得很順」。（示意圖／取自unsplash）
▲近日有網友好奇在PTT提問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」結果許多人紛紛曝光「神機」，直呼「現在還跑得很順」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 10:12:01

現代人幾乎人手一機，每個人每天必做的事情，除了吃喝拉撒外，大概就是滑手機了。而市面上手機品牌眾多，其中，蘋果公司每年都推陳出新，不少果粉更是每年都跟著換機。近日有網友就好奇在PTT提問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」結果許多人紛紛曝光「神機」，直呼「現在還跑得很順」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT女孩板以「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」為題發文表示，自己前幾天拿出了以前的iPhone 5s出來，充了一下電發現還能開機，但已經卡頓到令人崩潰了，而且老機台也負荷不了現在新系統，所以停止更新了，他並好奇想問大家「各位手邊還在用老iPhone嗎？阿是哪台勒？聽說i6s是神機啦！聽說很多人到現在還在用。」

▲有網友在批踢踢發問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」掀起討論。（圖／翻攝自批踢踢）
▲有網友在批踢踢發問「老iPhone現在還能正常運行的是哪一台？」掀起討論。（圖／翻攝自批踢踢）
問題一出，許多網友紛紛直指「同事還在用6s」、「6S正常使用」、「6s真的是一代神機」、「6s不錯，好像還可以更新到最新版」、「三年前買了一台二手6s，還可以用」、「6S，今年二月第一次換電池」、「6s當遊戲機目前順暢」、「我的i6s現在還跑得很順」、「我爸用2015年的6s」。

另還有人透露，「說真的，4S真的超扯！4年都沒插電，充電還可用」、「4S還可以用喔！」（編輯：許苡晴）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
90.48%9.52%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
84.21%15.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.08%60.92%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
68.04%31.96%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀