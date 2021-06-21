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日本拚接種率　日官員：擬暑假推動12歲以上學生接種疫苗

▲日本不少大學準備恢復實體授課，有大學為學生以及教職員進行集體接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本不少大學準備恢復實體授課，有大學為學生以及教職員進行集體接種。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-21 10:09:10｜2021-06-21 10:09:23

日本持續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打作業，日前才開放讓18至64歲民眾可以到大規模接種中心預約接種。日本行政改革大臣河野太郎20日表示，有意在暑假時推動12歲以上學生接種疫苗。

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根據《每日新聞》、《共同社》等日媒報導，河野太郎20日在日本電視台的節目上表示，希能在暑假時，讓12歲以上學生能夠接種疫苗，讓學生們都能在新學期安心的上課。

日本厚生勞動省在5月底時，批准美國輝瑞疫苗施打對象範圍，擴大到12歲以上，目前也正在審查12歲以上的人是否可以接種莫德納疫苗。

不過河野太郎表示接種疫苗並不是義務，強調「不會在學校的上課時間進行集體接種」，並透露近期文部科學省將會公布方針。另一方面，不少日本大學也準備恢復實體授課，河野太郎指出目前也正在進行暑假集體接種的準備。

目前英國政府正在探討接種第3劑的必要性，對此，河野太郎在節目上提到，輝瑞疫苗和莫德納疫苗接種後的有效期都能維持1年，認為應分析第2劑接種1年後的數據再做判斷。

▲反核食公投過關，日本外務大臣河野太郎29日表示，不排除向WTO提出爭端解決程序。（圖／達志影像／美聯社）
▲日本行政改革大臣河野太郎在節目上表示，日本政府有意推動暑假時推動12歲以上學生接種疫苗。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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