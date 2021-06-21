日本拚接種率　日官員：擬暑假推動12歲以上學生接種疫苗

日本持續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打作業，日前才開放讓18至64歲民眾可以到大規模接種中心預約接種。日本行政改革大臣河野太郎20日表示，有意在暑假時推動12歲以上學生接種疫苗。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《每日新聞》、《共同社》等日媒報導，河野太郎20日在日本電視台的節目上表示，希能在暑假時，讓12歲以上學生能夠接種疫苗，讓學生們都能在新學期安心的上課。





日本厚生勞動省在5月底時，批准美國輝瑞疫苗施打對象範圍，擴大到12歲以上，目前也正在審查12歲以上的人是否可以接種莫德納疫苗。





不過河野太郎表示接種疫苗並不是義務，強調「不會在學校的上課時間進行集體接種」，並透露近期文部科學省將會公布方針。另一方面，不少日本大學也準備恢復實體授課，河野太郎指出目前也正在進行暑假集體接種的準備。





目前英國政府正在探討接種第3劑的必要性，對此，河野太郎在節目上提到，輝瑞疫苗和莫德納疫苗接種後的有效期都能維持1年，認為應分析第2劑接種1年後的數據再做判斷。



