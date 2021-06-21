印度第三波疫情將至暫停疫苗出口　發展中國家處境恐更慘

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但印度疫情在宗教節慶大規模群聚、Delta變種病毒肆虐的影響下急劇升溫，印度血清研究所（The Serum Institute of India）暫停提供COVAX機制疫苗，預計至今年年底才能恢復供應；印度政府4月宣布限制疫苗出口，導致許多發展中國家疫苗交付延後，影響數百萬人的接種計畫，孟加拉、尼泊爾等鄰近印度的國家甚至轉而向中國求援。
印度目前累計確診病例逾2900萬例，其中38萬例死亡，由於火葬場超負荷運作加上各地死亡人數大幅攀升，大部分專家都認為這項數據被嚴重低估。但保羅認為，印度政府沒有必要隱匿實際死亡人數，最根本的原因還是篩檢能量不足。
印度公衛專家認為，許多城邦已經開始逐漸解封，民眾出現「防疫疲勞」不想戴口罩也不想保持社交距離，將導致疫情再次升溫，第三波疫情可能會在6至8週後爆發。印度政府應對的主要措施是提高疫苗接種率，目前印度只有5%的人完成疫苗接種。
保羅透露，印度血清研究所和生技公司Bharat Biotech，正在提高產量並且5款具有潛力的新冠疫苗正在進行試驗，如果疫苗研發順利，今年8至12月，包括目前在後期試驗階段的印度國產疫苗，大約可生產7.4億劑疫苗，至今年底可以供應20億劑新冠疫苗。
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