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印度第三波疫情將至暫停疫苗出口　發展中國家處境恐更慘

▲印度早前暫停疫苗出口，但國內疫苗施打速度仍有待提升。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度早前暫停疫苗出口，但國內疫苗施打速度仍有待提升。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-21 10:22:29

為防治國內新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，作為世界最大的新冠疫苗生產國的印度，決定暫停疫苗出口，專家預測，印度第三波疫情高峰將在6至8週後到來，印度雖然想維持疫苗出口，但在滿足國內的接種計畫前只能暫停，現在疫苗嚴重不足的發展中國家疫情恐怕將更加嚴峻。

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印度新冠肺炎應對工作小組負責人保羅（Vinod K. Paul）向《美聯社》表示，只要有一定人口接種疫苗且庫存充足，印度仍然願意提供疫苗支援他國。印度在今年年初推出疫苗接種計畫前，已經向海外大量輸出新冠疫苗，至少遍及90個國家。

但印度疫情在宗教節慶大規模群聚、Delta變種病毒肆虐的影響下急劇升溫，印度血清研究所（The Serum Institute of India）暫停提供COVAX機制疫苗，預計至今年年底才能恢復供應；印度政府4月宣布限制疫苗出口，導致許多發展中國家疫苗交付延後，影響數百萬人的接種計畫，孟加拉、尼泊爾等鄰近印度的國家甚至轉而向中國求援。

印度目前累計確診病例逾2900萬例，其中38萬例死亡，由於火葬場超負荷運作加上各地死亡人數大幅攀升，大部分專家都認為這項數據被嚴重低估。但保羅認為，印度政府沒有必要隱匿實際死亡人數，最根本的原因還是篩檢能量不足。

印度公衛專家認為，許多城邦已經開始逐漸解封，民眾出現「防疫疲勞」不想戴口罩也不想保持社交距離，將導致疫情再次升溫，第三波疫情可能會在6至8週後爆發。印度政府應對的主要措施是提高疫苗接種率，目前印度只有5%的人完成疫苗接種。

保羅透露，印度血清研究所和生技公司Bharat Biotech，正在提高產量並且5款具有潛力的新冠疫苗正在進行試驗，如果疫苗研發順利，今年8至12月，包括目前在後期試驗階段的印度國產疫苗，大約可生產7.4億劑疫苗，至今年底可以供應20億劑新冠疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，沒有感受到中央超前部屬
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