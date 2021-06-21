夏至開運有撇步！專家：連3天吃「這水果」馬上旺好運

今（21）日時序已進入夏至，除了是陽氣最旺的一天，也是轉運的好時機！知名命理師艾菲爾就在臉書粉絲專業分享「桃子開運術」，在夏至期間（6/21~8/8）選擇任意連續三天，每天吃一顆「桃子」，可以驅邪避凶，好運馬上到家門！





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艾菲爾老師表示，今天就是夏至，從陽曆6月21日夏至開始，一直到8月8日農曆七月初一之前，可以利用「桃子轉運法」幫自己去霉氣、轉好運。方法很簡單，「只要在夏至期間，選擇任意連續三天，每天吃一顆桃子，桃子品種不限。」因桃樹為純陽之物，可以驅邪避凶，桃樹所結之果，有趨吉避凶的轉運作用。





▲艾菲爾老師分享了「桃子轉運法」，只要在夏至期間，選擇任意連續3天，每天吃一顆「桃子」，馬上就能旺好運！（示意圖／翻攝自Pixabay）

艾菲爾老師指出，桃花是「五行之精」；桃子是「正陽之果」，有福祿、長壽、吉慶、壓邪氣、鎮百鬼的能量，而桃子也是夏天的幸福果實，是長壽好運的象徵，所以請大家務必在農曆7月（陽曆8/8）來臨前，完成桃子轉運術。他也提到，一定要做桃子開運法的人有四，包括：





1.受本命年影響生​​肖「牛、羊、狗、龍、馬」。





2.農曆出生月在2月、3月、5月、6月、9月出生者。





3.水逆受影響星座「雙子、射手、獅子、雙魚、天秤、處女、金牛」。





4.牛年開始到現在都覺得運勢不順的人。





艾菲爾老師提醒，以上4類人都一定要在6月21日夏至開始一直到8月8日農曆七月之前，把握時機替自己進行「桃子開運法」。此外，他更公布夏至十二生肖「好運可期」的關鍵字，鼠：有好人緣、牛：情事大好、虎：成長突破、兔：喜獲新生、龍：勇往直前、蛇：受人賞識、馬：心裡踏實、羊：貴人拜訪、猴：有求必應、雞：莫名變美、狗：真的瘦了、豬：先蹲後跳。（編輯：許苡晴）





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