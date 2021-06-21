COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

夏至開運有撇步！專家：連3天吃「這水果」馬上旺好運

▲今（21）天就是夏至了，知名命理老師艾菲爾分享了「桃子轉運法」，只要在夏至期間，選擇任意連續3天，每天吃一顆「桃子」，馬上就能旺好運！（示意圖／取自pixabay）
▲今（21）天就是夏至了，知名命理老師艾菲爾分享了「桃子轉運法」，只要在夏至期間，選擇任意連續3天，每天吃一顆「桃子」，馬上就能旺好運！（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 10:54:05

今（21）日時序已進入夏至，除了是陽氣最旺的一天，也是轉運的好時機！知名命理師艾菲爾就在臉書粉絲專業分享「桃子開運術」，在夏至期間（6/21~8/8）選擇任意連續三天，每天吃一顆「桃子」，可以驅邪避凶，好運馬上到家門！

我是廣告 請繼續往下閱讀

艾菲爾老師表示，今天就是夏至，從陽曆6月21日夏至開始，一直到8月8日農曆七月初一之前，可以利用「桃子轉運法」幫自己去霉氣、轉好運。方法很簡單，「只要在夏至期間，選擇任意連續三天，每天吃一顆桃子，桃子品種不限。」因桃樹為純陽之物，可以驅邪避凶，桃樹所結之果，有趨吉避凶的轉運作用。

▲今（21）天就是夏至，命理專家艾菲爾老師分享了「桃子開運術」，只要在夏季期間，連3天吃一顆「桃子」，馬上就能旺好運！（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲艾菲爾老師分享了「桃子轉運法」，只要在夏至期間，選擇任意連續3天，每天吃一顆「桃子」，馬上就能旺好運！（示意圖／翻攝自Pixabay）

艾菲爾老師指出，桃花是「五行之精」；桃子是「正陽之果」，有福祿、長壽、吉慶、壓邪氣、鎮百鬼的能量，而桃子也是夏天的幸福果實，是長壽好運的象徵，所以請大家務必在農曆7月（陽曆8/8）來臨前，完成桃子轉運術。他也提到，一定要做桃子開運法的人有四，包括：

1.受本命年影響生​​肖「牛、羊、狗、龍、馬」。

2.農曆出生月在2月、3月、5月、6月、9月出生者。

3.水逆受影響星座「雙子、射手、獅子、雙魚、天秤、處女、金牛」。

4.牛年開始到現在都覺得運勢不順的人。

艾菲爾老師提醒，以上4類人都一定要在6月21日夏至開始一直到8月8日農曆七月之前，把握時機替自己進行「桃子開運法」。此外，他更公布夏至十二生肖「好運可期」的關鍵字，鼠：有好人緣、牛：情事大好、虎：成長突破、兔：喜獲新生、龍：勇往直前、蛇：受人賞識、馬：心裡踏實、羊：貴人拜訪、猴：有求必應、雞：莫名變美、狗：真的瘦了、豬：先蹲後跳。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
74.51%25.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
90.32%9.68%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
35.42%64.58%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
67.54%32.46%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀