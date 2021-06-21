藍稱政府不買疫苗　民進黨團揭內幕：想偷渡中國疫苗進口

新冠肺炎疫情持續延燒，疫苗成為全民關注焦點。國民黨多位立委、黨職民代近來持續宣稱，民進黨不願意購買4000萬劑疫苗，且蔡政府接受國際捐贈是「疫苗乞丐」，引起諸多論戰。立法院民進黨團今（21）日早上舉行記者會，會中以上周立法院臨時會提案的來龍去脈，澄清國際疫苗持續缺貨，各國都在爭搶，不是政府不願意購買，且國民黨故意在購買疫苗的提案中「限時、限量、限規格」，背後的動機，恐是要逼台灣人打中國疫苗。

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民進黨立法院黨團書記長羅致政在記者會中表示， 上周臨時會中，各政黨提出來共1361案，透過協商，各政黨簽字同意或無異議同意的有1334案，最後僅有27案表決，而表決的案子中，國民黨提出的內容有很多問題與陷阱，現又要說民進黨反對這些案子，不購買疫苗，完全是移花接木的攻擊，實在不能理解。

羅致政說，例如國民黨團書記長鄭麗文為首的黨團提案，提到要求政府必須在今年8月31日以前進口3000萬劑國際認證的疫苗，但國際市場的現實情況是，現在連歐盟都沒有準時供貨，鄭麗文要求不只簽約且要進口，這是背離現實。

羅致政也說，另外國民黨立委林為洲提案政府應該進口賽諾菲等疫苗，但這些疫苗根本沒有國際認證，鄭麗文又說要國際認證的疫苗，兩個國民黨的提案完全矛盾。

羅致政提到，國民黨立委蔣萬安也要求政府八月底前要採購4000萬劑WHO認證的疫苗，但現階段不論是BNT、AZ、嬌生或莫德納，全世界根本沒有辦法出貨，要符合藍營的邏輯，只剩下中國的國藥跟科興疫苗可以買了，這就是暗渡陳倉，真正目的是要台灣進口中國疫苗。

民進黨團副幹事長黃世杰也說，事實上政府很早就進行疫苗採購，從2020年9月就加入Covax平台，同年10月就採購一千萬劑AZ，莫德納也在今年2月8日採購500萬劑，再加上近來日本與美國宣布捐贈的疫苗，還有5月28日跟國內疫苗廠商所簽下的合約，總共已經準備3355萬劑 疫苗陸續到貨，政府能爭取就是全力爭取，並沒有不買疫苗。