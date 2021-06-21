陽翼科技攜手中央大學 產學合作成為登月國家隊先鋒

台灣陽翼先進科技公司日前與中央大學簽署合作備忘錄，預計2023年參與國際登陸月球任務。這是國內首次產學合作，

挑戰1,000公里以上的深太空飛行

。背後推手陽翼執行長張懷謙表示，「台灣未來，就在深太空。」歡迎更多產業與學研單位加入，透過此次登陸月球的驗證，獲取第一手珍貴數據，讓台灣能夠在國際深太空資源開發中搶佔關鍵地位。

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張懷謙是台中子弟，三歲時偶然看見電視上播出太空梭畫面後，就立志要成為太空人。後來自

台灣科技大學建築系畢業，赴日本東京大學攻讀工學碩士，主修太空建築，也因此接觸不少太空計畫，包括特別專注在太空居住空間的研究。

張懷謙在日本待了8年，2015年回台灣工作，

繼續選擇成為推動科普教育的太空建築家。三年多前，他創立了陽翼先進科技公司，

是國內少數提供衛星發射、火箭仲介、太空飛行驗證與實驗、以及太空建築設計為主的商業服務公司，目前擔任台灣太空產業發展協會監事。

張懷謙說，陽翼是今年1月把國家太空中心的飛鼠號立方衛星發射升空的發射服務公司，因為長期與國際登月任務組織緊密合作，便積極促成台灣登月國家隊的組建，中央大學率先加入，雙方在日前宣布締結合作備忘錄，成為國家隊先鋒，預計在2023年參與國際登陸月球任務。

▲今年一月陽翼執行長張懷謙與飛鼠立方衛星發射後與模型合影。（圖／陽翼科技提供）

屆時，將對台灣的科學酬載儀器在繞行地球與月球之間的深太空輻射，以及登陸月球之後實際運作進行驗證。這是台灣首次產學合作，挑戰1,000公里以上的深太空飛行，更是台灣第一次把自行研發的產品在月球表面進行實測。

張懷謙說，無論是以美國為首的阿提米斯計畫，或是由中國與俄國聯合的另一股勢力，都宣示要讓人類最遲在2024年重返月球並建立長期基地。這也揭示了今後10年將是太空資源競爭，以及地球與月球經濟生態圈形成的關鍵時間。

「千百年來，月球在人類藝術乃至信仰中是不可或缺的存在，」張懷謙說，「然而，從現在開始的十年、二十年，月球更將成為維繫人類文明與經濟發展的關鍵。」

他深信，台灣的未來，就在深太空。