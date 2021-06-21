名家論壇》黎榮章／美日捐贈疫苗　疫情輿論風向大局不變

國內疫苗供給狀況緊繃，日、美兩國分別在6月初帶來疫苗好消息。日本6月4日送來124萬劑AZ疫苗，美國則在6月6日宣布將贈台75萬劑疫苗，前者已經安排將在6月15起開始施打。這兩場相繼而來的疫苗及時雨，短時間稍微緩解了國人對疫苗不足的焦渴，對台灣人民來說，宛如久旱逢甘霖。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，這波本土疫情已持續一個月，雖未趨緩，但也沒有升溫趨勢，綜觀這一個月來，網路的討論風向以疫苗聲量最高。可以看到即便每日確診數令人怵目驚心，但也讓國人日益麻木；民眾對疫苗的期待與討論維持，佔疫情相關討論的39.8%，將近是民眾對確診個案討論數的2倍。顯示國民關心疫苗訊息，期待接種疫苗後，可儘速恢復往日生活。而國人從一開始的驚慌，到現在逐漸找出新生活規律，因此不管是分流管制、停課，還是封城，討論度都不高，未超過10%。





▲疫情相關議題：網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

觀察相關議題聲量走勢，可發現從5月底開始，疫苗聲量就超越確診個案，成為民眾最關注議題；其他如確診個案、醫療量能、封城的討論文章數，都沒有在單日超過2萬則。政府也搭上6月4日、6日的日美疫苗及時雨，但事實上在紓緩民眾施打疫苗的憂慮方面效果有限，從大數據可以看到，即便扣除美、日相關討論後，疫苗仍是聲量最高的議題，美日捐贈的疫苗畢竟有限，剩下的疫苗缺口，還是執政黨最迫切須解決的問題。





▲疫情相關議題：網路聲量走勢。（圖／QuickseeK提供）

因美日捐贈疫苗導致網路上對疫苗的相關討論，在事情發生的當天有拉高網路好感度，但疫情持續嚴峻，使得執政黨「大內宣」的效期越來越短，「台日友好」、「台美友好」等正向宣傳效果維持不了多久；尤其美國宣布贈台疫苗隔天，政府就因疫情遲未降溫，二度宣布延長三級警戒到6月底，讓好感度再度應聲下挫。由此可知，只要疫情一天未趨好轉、疫苗缺口尚未補足，這種「吃外國仙丹」的短線操作，就只能獲得一時成效，無法解決民眾對疫苗的根本焦慮。











▲疫苗相關討論：網路好感度走勢。（圖／QuickseeK提供）







●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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