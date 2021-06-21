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快訊／再添20死！確診沒破百　今增75例本土個案

▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)
▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-21 14:06:34

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增75例COVID-19本土確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增20例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之75例本土病例，為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月8日至6月20日。個案分佈以新北市38例最多，其次為臺北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及臺中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月19日累計公布12,697位確診個案中，已有7,534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%。

指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、臺北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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