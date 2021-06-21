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打疫苗後猝死！60多歲長照住民死後確診新冠肺炎

▲陸軍33化學兵群派遣官兵，前往北市採檢站、捷運站及醫院外圍消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群派遣官兵，前往北市採檢站、捷運站及醫院外圍消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-21 14:19:06

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(21)日又捎來壞消息，公布國內新增75例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增20例死亡。

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指揮中心說明，今日新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

其中死亡個案中，案8826是一名50多歲男性，有高血壓跟心臟病，是家庭群聚案例，因為肺炎加劇而過世。案11108為一名50多歲女性，有萬華區活動史，5/30出現咳嗽、發燒、味覺異常、胸悶等狀況，6/5住院，但不幸在6/17死亡，本身也是有家族群去感染史。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中有11例在5月份發病，9例6月份發病，發病到死亡平均是17天，另外案14051，為一名60多歲男子，在6/16死亡後6/20才確診，相關活動史還在調查中，對此，羅一鈞表示，疫調發現是一位有接種疫苗的長照住民。

指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、臺北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
76.55%23.45%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.49%8.51%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
45.17%54.83%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
62.97%37.03%
2021-06-20-2021-06-23
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