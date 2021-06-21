250萬劑莫德納採樣完畢！食藥署：最快6月28日封緘完成
美國捐贈台灣250萬劑的莫德納疫苗，昨（20）日下午順利抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨天也特別到場親自接機，表達對美方的感謝，食品藥物管理署也立即辦理美國政府提供Moderna公司COVID-19疫苗的檢驗封緘工作。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-21 16:14:04
食藥署今（21）天表示已於6月20日連夜完成美國政府提供Moderna公司COVID-19疫苗共3批、總計2500120劑的冷鏈查核與樣品抽取，並帶回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，預計最快可於6月28日驗畢並核發封緘證明書。
食藥署強調，本次美國輸入之Moderna COVID-19疫苗共3批、計2500120劑，於6月20日下午自美國空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-50℃至-15 ℃），每批疫苗各抽取560劑樣品進行異物檢查，並在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後，已於午夜將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快可於6月28日驗畢並核發封緘證明書，後續完成此三批共2498440劑疫苗封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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