COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網轟疫情趨緩是「暫時假象」陳時中：每個地方期待不一樣

▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-21 15:23:58｜2021-06-21 16:57:33

國內本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今天表示，國內新增75例本土個案，也是全國進入三級警戒以來最低的一天，對於各界關心，何時可由疫情三級警戒降至二級警戒，高雄市長陳其邁昨(20）日提出二個觀察指標，一個是連6天全國確診數降到100例以下，另一個則是雙北地區確診個案能找到感染源。

我是廣告 請繼續往下閱讀
還有醫師認為，目前專責病房都恢復1人1室，但各醫院仍沒有要停止降載的打算，因此疫情趨緩只是「暫時的假象」。對此指揮中心指揮官陳時中表示，最新指引在一週3個群聚、有10個不明感染源的個案，就會升到三級警戒，這還是要參考的重要因素，對於每個地方政府都有計算公式跟期待，陳時中表示，會跟大家一起討論。

另外，針對國內目前疫苗施打狀況，陳時中表示疫苗希望涵蓋多一點，莫德納疫苗目前這批正在封緘檢驗中，確定數目後，基本上大方向會以65歲以上跟孕婦也會包含在裡面，至於相關民間採購，像是鴻海等企業的進度，陳時中表示，正在持續努力，相關單位也密切開會，目前一切都順利。

指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、臺北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲今（21）日本土個案新增75例、死亡增20例，是升三級警戒以來，首次確診個案低於百例。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲6月21日全台本土個案確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀