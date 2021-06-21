網轟疫情趨緩是「暫時假象」陳時中：每個地方期待不一樣
國內本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心今天表示，國內新增75例本土個案，也是全國進入三級警戒以來最低的一天，對於各界關心，何時可由疫情三級警戒降至二級警戒，高雄市長陳其邁昨(20）日提出二個觀察指標，一個是連6天全國確診數降到100例以下，另一個則是雙北地區確診個案能找到感染源。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-21 15:23:58｜2021-06-21 16:57:33
還有醫師認為，目前專責病房都恢復1人1室，但各醫院仍沒有要停止降載的打算，因此疫情趨緩只是「暫時的假象」。對此指揮中心指揮官陳時中表示，最新指引在一週3個群聚、有10個不明感染源的個案，就會升到三級警戒，這還是要參考的重要因素，對於每個地方政府都有計算公式跟期待，陳時中表示，會跟大家一起討論。
另外，針對國內目前疫苗施打狀況，陳時中表示疫苗希望涵蓋多一點，莫德納疫苗目前這批正在封緘檢驗中，確定數目後，基本上大方向會以65歲以上跟孕婦也會包含在裡面，至於相關民間採購，像是鴻海等企業的進度，陳時中表示，正在持續努力，相關單位也密切開會，目前一切都順利。
指揮中心統計，累計1,077,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,061,624例排除)，其中14,080例確診，分別為1,165例境外移入，12,862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例COVID-19死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、臺北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。
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