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快訊／說明北農群聚感染　柯文哲：確診不到一半設籍北市

▲台北市長柯文哲今（21）日中午親自召開臨時防疫記者會，表示過去在做確診疫調時，都是以確診者設籍地點為主，不過確診者中不到一半設籍台北市，因此造成疫調困難。(圖／北市府提供)
▲台北市長柯文哲今（21）日中午親自召開臨時防疫記者會，表示過去在做確診疫調時，都是以確診者設籍地點為主，不過確診者中不到一半設籍台北市，因此造成疫調困難。(圖／北市府提供)

記者丁上程／台北報導

2021-06-21 12:19:09｜2021-06-21 12:21:25

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸降溫，不過卻因為台北市內的第一及第二農產運銷公司，近日疑似爆發新一波的群聚感染，恐怕將成為另一波的疫情破口。對此台北市長柯文哲今（21）日中午親自召開臨時防疫記者會，表示過去在做確診疫調時，都是以確診者設籍地點為主，不過確診者中不到一半設籍台北市，因此造成疫調困難。

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柯文哲表示，針對北農確診的狀況，北市府從端午連假期間，就啟動北農快篩專案，一共有451人完成快篩，也針對確診者進行匡列隔離，不過有多數確診案例戶籍都未設在台北市，所以造成一開始疫調有問題。而在上週五北農疑似感染擴大後，已經召開會議與新北及基隆合作，掌握完整的足跡與疫調。

而在今天上午，北市府方面也啟動「北農2.0專案」，除了針對快篩陰性的拍賣員及理貨員分批接種疫苗外，週二也會將員工分頭在北農現場或是中興醫院進行快篩，若是快篩結果呈陰性，就會直接安排施打疫苗。柯文哲表示，中央防疫指揮中心也同意並協助相關措施，並緊急提供4000劑疫苗，希望透過中央地方合作的方式，遏止北農群聚感染的狀況。

▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月20日全台新冠肺炎確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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